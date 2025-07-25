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محليات

ماكرون:فرنسا ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو لمساعدة لبنان

2025-07-25 | 02:24
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ماكرون:فرنسا ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو لمساعدة لبنان
ماكرون:فرنسا ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو لمساعدة لبنان

أبلغ الرئيس الفرنسي الرئيس نواف سلام أن بلاده "ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) التابع للبنك الدولي، دعمًا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان". وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى لفرنسا

وشدد الطرفان على "أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النارمؤكدين على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الانتهاكات، وعلى دعم قدرات الجيش اللبناني بما يعزّز دوره الحصري في امتلاك السلاح وبسط سلطة الدولة".

كذلك، أعادت فرنسا التأكيد على استعدادها "لمواكبة التعاون اللبناني-السوري لضبط الحدود المشتركة، وتقديم الدعم التقني اللازم لترسيمها، مستفيدة من الأرشيف التاريخي المتوفّر لديها".

وختم الرئيس سلام اللقاء معربًا عن امتنانه "للدعم الفرنسي المتجدّد للبنان في مختلف المجالات، لا سيما الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة"، مثمّنًا "التزام فرنسا الدائم تجاه استقرار لبنان وسيادت

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