السويداء.. على طاولة حزب الله وإرسلان!

التقى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الأمير طلال إرسلان في دارته في خلدة حيث بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة ولبنان وسوريا وتوقف الطرفان عند الأحداث الأليمة التي حصلت في محافظة السويداء حيث أكدا على حق كل المكونات السورية في أن تكون محمية في بلادها وشريكة في الحكم وإدارة البلد.