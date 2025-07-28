مصادر دبلوماسية للجديد: تواصل بين براك والأمير يزيد بن فرحان بعد انتهاء زيارة الموفد الأميركي إلى لبنان وجرى التوافق على موقف مشترك برفض تدوير الزوايا وضرورة التزام لبنان بتنفيذ المطالب الدولية بحصر ا