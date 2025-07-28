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2025-07-28 | 13:11
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مصادر دبلوماسية للجديد: تواصل بين براك والأمير يزيد بن فرحان بعد انتهاء زيارة الموفد الأميركي إلى لبنان وجرى التوافق على موقف مشترك برفض تدوير الزوايا وضرورة التزام لبنان بتنفيذ المطالب الدولية بحصر ا
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