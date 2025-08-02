وداعاً واتساب؟!

كشفت معلومات الجديد، أنه "وفي وقت يقترح فيه حزب القوات صيغة تقضي باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة ضمن جدول زمني محدد، يفضل حزب الله وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى ولكن من دون أي جدولة أو تواريخ، لأنه يرى في الجدولة تلبية واضحة للشروط الاميركية والاسرائيلية".

وقالت مصادر مقربة من الحزب للجديد، إن "حزب الله منفتح على الصيغ التي تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم، إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض اتفاق اخر، غير اتفاق وقف اطلاق النار، وفيه شروط استسلام اكثر".

وتضيف المعلومات ان "صيغا يتم تبادلها بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين، وهدفها الوصول الى صيغة مشتركة تؤكد حق الدولة في حصرية السلاح من جهة، وتمنع الوصول الى انزلاقات داخلية من جهة أخرى".