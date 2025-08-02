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محليات

وداعاً واتساب؟!

2025-08-02 | 14:53
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طوني فرنجية: ما نحن بحاجة اليه هو حصر السلاح بيد الدولة
16:08

طوني فرنجية: ما نحن بحاجة اليه هو حصر السلاح بيد الدولة

أكّد النائب طوني فرنجيه أنّه "على الرغم من كل التخبط الذي تشهده الحياة السياسية علينا ان نلتفّ جميعنا مقيمين ومغتربين حول منطق الدولة والجيش والمؤسسات، فرهاننا على الدولة هو ما سينقذ لبنان".

16:08

طوني فرنجية: ما نحن بحاجة اليه هو حصر السلاح بيد الدولة

أكّد النائب طوني فرنجيه أنّه "على الرغم من كل التخبط الذي تشهده الحياة السياسية علينا ان نلتفّ جميعنا مقيمين ومغتربين حول منطق الدولة والجيش والمؤسسات، فرهاننا على الدولة هو ما سينقذ لبنان".

جلسة الثلاثاء.. كيف ومتى سيسحب السلاح؟ (فيديو)
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13:14

جلسة الثلاثاء.. كيف ومتى سيسحب السلاح؟ (فيديو)

كشفت معلومات الجديد، أنه "وفي وقت يقترح فيه حزب القوات صيغة تقضي باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة ضمن جدول زمني محدد، يفضل حزب الله وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى ولكن من دون أي جدولة أو تواريخ، لأنه يرى في الجدولة تلبية واضحة للشروط الاميركية والاسرائيلية".
وقالت مصادر مقربة من الحزب للجديد، إن "حزب الله منفتح على الصيغ التي تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم، إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض اتفاق اخر، غير اتفاق وقف اطلاق النار، وفيه شروط استسلام اكثر".
وتضيف المعلومات ان "صيغا يتم تبادلها بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين، وهدفها الوصول الى صيغة مشتركة تؤكد حق الدولة في حصرية السلاح من جهة، وتمنع الوصول الى انزلاقات داخلية من جهة أخرى".

13:14

جلسة الثلاثاء.. كيف ومتى سيسحب السلاح؟ (فيديو)

كشفت معلومات الجديد، أنه "وفي وقت يقترح فيه حزب القوات صيغة تقضي باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة ضمن جدول زمني محدد، يفضل حزب الله وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى ولكن من دون أي جدولة أو تواريخ، لأنه يرى في الجدولة تلبية واضحة للشروط الاميركية والاسرائيلية".
وقالت مصادر مقربة من الحزب للجديد، إن "حزب الله منفتح على الصيغ التي تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم، إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض اتفاق اخر، غير اتفاق وقف اطلاق النار، وفيه شروط استسلام اكثر".
وتضيف المعلومات ان "صيغا يتم تبادلها بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين، وهدفها الوصول الى صيغة مشتركة تؤكد حق الدولة في حصرية السلاح من جهة، وتمنع الوصول الى انزلاقات داخلية من جهة أخرى".

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