إشكالٌ في ببنين العكارية يوقع جرحى بينهم طفلة

ووفق المعلومات الأولية، فإن الإشكال ناجم عن خلاف سابق بين الطرفين، وقد تسببت الأعيرة النارية العشوائية بحالة من الذعر بين الأهالي وشلل شبه تام لحركة السير على الطريق العام في البلدة.

وعملت وحدات من على التدخل السريع، حيث قامت بتطويق مكان الإشكال والسيطرة على الوضع، وإعادة الهدوء الحذر إلى المنطقة. في المقابل، نُقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، ووصفت حالات بعضهم بالمستقرة، في حين أفادت مصادر طبية أن أحد المصابين في حرجة جداً.