هاشم: محاولات التهويل لا تخدم استقرار البلد

وقال بعد لقاءات في العرقوب: "أمام الظروف التي يمر بها وطننا على كل المستويات، علينا ان نضع في اولوياتنا الوطنية الضغط بكل ما نملك من وسائل لوقف العدوان وارغام على الالتزام ببنود وقف اطلاق النار والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة واطلاق الاسرى، وان يلتفت المسؤولون الى المناطق الجنوبية الحدودية لتقديم كل مقومات الصمود، لأن بقاء ابناء البلدات والقرى الحدودية أهم مواجهة لمشروع العدو".

وشدد على أن "العودة هي إعادة الحياة لكل معانيها وهذه مسؤولية وطنية في اطار بقاء وطنا حرا مستقلا".