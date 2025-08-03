الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

هاشم: محاولات التهويل لا تخدم استقرار البلد

2025-08-03 | 09:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هاشم: محاولات التهويل لا تخدم استقرار البلد
هاشم: محاولات التهويل لا تخدم استقرار البلد

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "التحليلات والفرضيات التي يشيعها البعض تبقى في إطارها، وهي محاولات للتهويل ولا تخدم بلدنا واستقراره، لان الاجواء الطبيعية الحقيقية سائدة، وما سيطرح في مجلس الوزارء لا يخرج عن النقاش الموضوعي والعادي لأي ملف على طاولة مجلس الوزراء ايا كانت التباينات".

وقال بعد لقاءات في العرقوب: "أمام الظروف التي يمر بها وطننا على كل المستويات، علينا ان نضع في اولوياتنا الوطنية الضغط بكل ما نملك من وسائل لوقف العدوان وارغام العدو على الالتزام ببنود وقف اطلاق النار والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة واطلاق الاسرى، وان يلتفت المسؤولون الى المناطق الجنوبية الحدودية لتقديم كل مقومات الصمود، لأن بقاء ابناء البلدات والقرى الحدودية أهم مواجهة لمشروع العدو".

وشدد على أن "العودة هي إعادة الحياة لكل معانيها وهذه مسؤولية وطنية في اطار بقاء لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا".

مقالات ذات صلة
هاشم: محاولات التهويل لا تخدم استقرار البلد

محليات

لبنان

قاسم هاشم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قبل الثلاثاء.. هذا ما سيفعله الرئيس عون مع "حزب الله" (نداء الوطن)
الوكالة الوطنية: درون اسرائيلية القت 3 قنابل على بلدة كفركلا منذ بعض الوقت

اقرأ ايضا في محليات

دمعة وحزن للرئيس سلام.. في ذكرى 4 آب (شاهد الصور)
11:16

دمعة وحزن للرئيس سلام.. في ذكرى 4 آب (شاهد الصور)

نشر المصور نبيل اسماعيل صوراً تظهر رئيس الحكومة نواف سلام متأثراً خلال إحياء ذكرى تفجير المرفأ، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "في حضرة الوجع... بكى رئيس الحكومة"

11:16

دمعة وحزن للرئيس سلام.. في ذكرى 4 آب (شاهد الصور)

نشر المصور نبيل اسماعيل صوراً تظهر رئيس الحكومة نواف سلام متأثراً خلال إحياء ذكرى تفجير المرفأ، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "في حضرة الوجع... بكى رئيس الحكومة"

في كمين محكم بالمرفأ.. توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية متنوّعة من السموم البيضاء
11:02

في كمين محكم بالمرفأ.. توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية متنوّعة من السموم البيضاء

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

11:02

في كمين محكم بالمرفأ.. توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية متنوّعة من السموم البيضاء

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

يحدث الآن

اخترنا لك
دمعة وحزن للرئيس سلام.. في ذكرى 4 آب (شاهد الصور)
11:16
في كمين محكم بالمرفأ.. توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية متنوّعة من السموم البيضاء
11:02
هنا بيروت - جهاد قنديل - الحلقة الكاملة
10:37
سلام: أجدد التزامي بالبيان الوزاري ببناء دولة حرة مستقلة (صور)
10:27
أمواج قوية تضرب السباحين عند شاطئ عين المريسة (فيديو)
10:17
الرئيس عون: ليبقى لبنان منارة للحضارة والتعايش في قلب الشرق
09:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025