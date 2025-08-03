الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

في كمين محكم بالمرفأ.. توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية متنوّعة من السموم البيضاء

2025-08-03 | 11:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في كمين محكم بالمرفأ.. توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية متنوّعة من السموم البيضاء
في كمين محكم بالمرفأ.. توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية متنوّعة من السموم البيضاء

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على جميع الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة المرفأ.
على الفور، باشرت دوريات من المفرزة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتوقيف المشتبه به.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى تحديد هويته، ويدعى:
ج. ف. (مواليد عام 1987، لبناني)
بتاريخ 25-7-2025، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من رصده في المحلة المذكورة أعلاه، وتوقيفه بكمين محكم على متن سيارة نوع “كيا” لون ابيض.
بتفتيشه، تم ضبط كمية من المخدرات المُعدّة للترويج، والمقسّمة على الشكل التالي:
/79/ ظرفًا بداخلها مادة الكوكايين
/3/ أكياس نايلون تحتوي مادة الماريجوانا
/20/ حبة مخدرة
طبة بلاستيكية بداخلها حشيشة الكيف
طبتان تحتويان على مادة الماريجوانا
مبلغ ماليّ وقدره /2،335/ دولارًا أميركيًّا
أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختص".
مقالات ذات صلة
في كمين محكم بالمرفأ.. توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية متنوّعة من السموم البيضاء

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

المرفأ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قبل الثلاثاء.. هذا ما سيفعله الرئيس عون مع "حزب الله" (نداء الوطن)
الوكالة الوطنية: درون اسرائيلية القت 3 قنابل على بلدة كفركلا منذ بعض الوقت

اقرأ ايضا في محليات

تنفيذ "حصر السلاح".. قد لا يحسم الثلاثاء! (فيديو)
Play
15:29

تنفيذ "حصر السلاح".. قد لا يحسم الثلاثاء! (فيديو)

لا اتفاق بعد بشأن جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، وبحسب مصادر وزارية فإن النقاش قد لا يحسم وقد يؤجل قرار تنفيذ "حصر السلاح" الى جلسة أخرى، ولذلك تنشط حركة اتصالات واسعة وتبادل صيغ بين حزب الله وعين التينة وقصر بعبدا والسراي الحكومي، بحثا عن صيغة على اساس سيادي كالتأكيد على الانسحاب الاسرائيلي قبل حصر السلاح.

15:29

تنفيذ "حصر السلاح".. قد لا يحسم الثلاثاء! (فيديو)

لا اتفاق بعد بشأن جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، وبحسب مصادر وزارية فإن النقاش قد لا يحسم وقد يؤجل قرار تنفيذ "حصر السلاح" الى جلسة أخرى، ولذلك تنشط حركة اتصالات واسعة وتبادل صيغ بين حزب الله وعين التينة وقصر بعبدا والسراي الحكومي، بحثا عن صيغة على اساس سيادي كالتأكيد على الانسحاب الاسرائيلي قبل حصر السلاح.

يحدث الآن

اخترنا لك
معلومات الجديد: فرنسا تلقّت إشارة تطمينيّة من رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب بأنّ "جلسة حصر السلاح الثلاثاء ستمرّ بسلاسة وكما يجب"
15:50
تنفيذ "حصر السلاح".. قد لا يحسم الثلاثاء! (فيديو)
15:29
جو تابت لـ وهلق شو: سلاح الحزب سيُنزع إما طوعاً أو بالقوة
15:29
جو تابت لـ وهلق شو: لا يوجد أي مهل أميركية وليس مطلوباً من لبنان إعلان التطبيع إذ المرحلة اليوم هي مرحلة تفاوض
15:27
الصحافي جو تابت لـ وهلق شو: لا يوجد أي موقف رسمي أميركي يقول أن ملف لبنان انتُزع من توم برّاك
15:06
محمد علوش لـ وهلق شو: هناك اموال مرصودة للبنان ستصل بعد تسليم السلاح بحسب الجدول الاميركي
15:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025