افرام: إذا نسينا.. هنّي مش ناسيين

نعمة افرام لـ "وهلق شو": إذا لبنان لم يتخذ القرارات التي تخوله أن يكون على خارطة الشرق الأوسط الجديد سيكون الطبق الأساسي على طاولته وسيتناوله الإسرائيليون والسوريون