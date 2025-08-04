افرام: إذا نسينا.. هنّي مش ناسيين

أين أصبح التحقيق؟
لماذا انفجر مرفأ بيروت؟
على من تقع مسؤولية هذه الجريمة؟
إذا نسينا... هنّي مش ناسيين!
مين هنّي؟ 218 شهيد و7000 جريح وكلّ لبناني عندو ضمير!#صورة_ما_بتنمحى#إنفجار_مرفأ_بيروت#4_آب https://t.co/mbhtrwni8k
— Neemat Frem (@neematfrem) August 4, 2025
أين أصبح التحقيق؟
لماذا انفجر مرفأ بيروت؟
على من تقع مسؤولية هذه الجريمة؟
إذا نسينا... هنّي مش ناسيين!
مين هنّي؟ 218 شهيد و7000 جريح وكلّ لبناني عندو ضمير!#صورة_ما_بتنمحى#إنفجار_مرفأ_بيروت#4_آب https://t.co/mbhtrwni8k
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
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