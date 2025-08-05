بالصورة: السفير وليد بخاري يزور مدير أمن الدولة

استقبل المدير العام لأمن الدولة الركن إدكار لاوندس في مكتبه في مبنى المقر العام، سفير المملكة السعودية في ، كما استقبل القائم بأعمال في وسفير لبنان المعين في أندونيسيا سلام سلمان الأشقر. وتناول اللقاءان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في إطار دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.