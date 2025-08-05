بالصورة: السفير وليد بخاري يزور مدير أمن الدولة

استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في مكتبه في مبنى المقر العام، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، كما استقبل القائم بأعمال سفارة لبنان في الرياض وسفير لبنان المعين في أندونيسيا سلام سلمان الأشقر. وتناول اللقاءان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في إطار دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الحكومة اللبنانية قرار ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان.
كتب النائب ميشال دويهي عبر إكس:
قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "أكّدنا وقوف حزب الكتائب إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وكنّا ننتظر هذا اليوم وفخورون بالجرأة التي تمتّع بها عون والحكومة من أجل بناء دولة لجميع اللبنانيين".