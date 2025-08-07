بالفيديو: المسيرات وصلت إلى العاصمة بيروت!

🚨 مقاطع فيديو توثق وصول دراجات نارية لمناصرين من "الثنائي الشيعي" إلى منطقة السان جورج في بيروت، مرددين هتافات اعتراضية على إقرار الحكومة "أهداف" ورقة بارّاك. pic.twitter.com/MdScobti0q
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) August 7, 2025
🚨 مقاطع فيديو توثق وصول دراجات نارية لمناصرين من "الثنائي الشيعي" إلى منطقة السان جورج في بيروت، مرددين هتافات اعتراضية على إقرار الحكومة "أهداف" ورقة بارّاك. pic.twitter.com/MdScobti0q
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الحكومة اللبنانية قرار ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان.
كتب النائب ميشال دويهي عبر إكس:
قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "أكّدنا وقوف حزب الكتائب إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وكنّا ننتظر هذا اليوم وفخورون بالجرأة التي تمتّع بها عون والحكومة من أجل بناء دولة لجميع اللبنانيين".