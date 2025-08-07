بالفيديو: المسيرات وصلت إلى العاصمة بيروت!

قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "أكّدنا وقوف حزب الكتائب إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وكنّا ننتظر هذا اليوم وفخورون بالجرأة التي تمتّع بها عون والحكومة من أجل بناء دولة لجميع اللبنانيين".