الخير يثني على القرار "التاريخي" لحكومة سلام

استقبل النائب السابق كاظم الخير زوارا من أهالي المنية الإدارية في دارته في المنية . أثنى الخير أمام الحاضرين على القرار التاريخي الذي اتخذته حكومة دولة الرئيس ، والذي يضمن حماية بما ينسجم مع وثيقة (اتفاق الطائف) والدستور اللبناني والقرارات الدولية التي تخص لبنان.

وأثنى الخير على الدور الوطني الذي يقوم به رئيس الجمهورية لإعادة بناء الدولة، وأكّد أن دعم الجيش والقوى الشرعية اللبنانية ضرورة في هذه الظروف لحماية جميع اللبنانيين تحت سقف الدولة.

كما أشاد الخير بموقف المملكة السعودية والعمل الجاد من خلال مؤتمر حل الدولتين، وناشد المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف الإبادة الجماعية التي يقوم بها الإسرائيلي في حصار أهل غزة.