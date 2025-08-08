الخير يثني على القرار "التاريخي" لحكومة سلام

استقبل النائب السابق كاظم الخير زوارا من أهالي المنية الإدارية في دارته في المنية اليوم
. أثنى الخير أمام الحاضرين على القرار التاريخي الذي اتخذته حكومة دولة الرئيس نواف سلام
، والذي يضمن حماية لبنان
بما ينسجم مع وثيقة الوفاق الوطني
(اتفاق الطائف) والدستور اللبناني والقرارات الدولية التي تخص لبنان.
وأثنى الخير على الدور الوطني الذي يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون
لإعادة بناء الدولة، وأكّد أن دعم الجيش والقوى الشرعية اللبنانية ضرورة في هذه الظروف لحماية جميع اللبنانيين تحت سقف الدولة.
كما أشاد الخير بموقف المملكة العربية
السعودية والعمل الجاد من خلال مؤتمر حل الدولتين، وناشد المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف الإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو
الإسرائيلي في حصار أهل غزة.