محليات

لبنان يستعد لأيام لاهبة بدرجات حرارة تصل الى 42

2025-08-09 | 04:38
تشهد دول عدّة حول العالم موجة حرّ غير مسبوقة، تضرب مختلف المناطق وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وسط تحذيرات من هيئات الأرصاد الجوية من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

في لبنان أيضًا، تُسجّل درجات الحرارة ارتفاعًا لافتًا، حيث من المتوقع أن تلامس الـ42 درجة مئوية، مع احتمال ازدياد إضافي في مطلع الأسبوع المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان

السبت:

– الحرارة تتراوح بين 26 و 34 ساحلا وبين22 و 43 بقاعاً وبين 24 و 34 على الـ 1000 متر.

-الجو : رطب، قليل السحب

– الرطوبة السطحية ساحلاً : 60 و 90%

– الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 40كم/س

– الضغط الجوي السطحي : 1008 hpa

– الانقشاع : جيد

– حال البحر: منخفض الموج 60 سم وحرارة سطح المياه 29

الأحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين 26 و 34ساحلاً وبين 22 و 43 بقاعاً وبين 24 و 34 على الـ 1000متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.

الاثنين:  قليل السحب والحرارة تتراوح بين 27 و 34 ساحلاً وبين 22 و 42 بقاعاً وبين 24 و 34  على الـ 1000متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.

