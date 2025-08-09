لبنان يستعد لأيام لاهبة بدرجات حرارة تصل الى 42

الطقس المتوقع في

السبت:

– الحرارة تتراوح بين 26 و 34 ساحلا وبين22 و 43 بقاعاً وبين 24 و 34 على الـ 1000 متر.

-الجو : رطب، قليل السحب

– الرطوبة السطحية ساحلاً : 60 و 90%

– الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 40كم/س

– الضغط الجوي السطحي : 1008 hpa

– الانقشاع : جيد

– حال البحر: منخفض الموج 60 سم وحرارة سطح المياه 29

الأحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين 26 و 34ساحلاً وبين 22 و 43 بقاعاً وبين 24 و 34 على الـ 1000متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.

الاثنين: قليل السحب والحرارة تتراوح بين 27 و 34 ساحلاً وبين 22 و 42 بقاعاً وبين 24 و 34 على الـ 1000متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.