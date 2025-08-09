لبنان يستعد لأيام لاهبة بدرجات حرارة تصل الى 42

الطقس المتوقع في لبنان
السبت:
– الحرارة تتراوح بين 26 و 34 ساحلا وبين22 و 43 بقاعاً وبين 24 و 34 على الـ 1000 متر.
-الجو : رطب، قليل السحب
– الرطوبة السطحية ساحلاً : 60 و 90%
– الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 40كم/س
– الضغط الجوي السطحي : 1008 hpa
– الانقشاع : جيد
– حال البحر: منخفض الموج 60 سم وحرارة سطح المياه 29
الأحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين 26 و 34ساحلاً وبين 22 و 43 بقاعاً وبين 24 و 34 على الـ 1000متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.
الاثنين: قليل السحب والحرارة تتراوح بين 27 و 34 ساحلاً وبين 22 و 42 بقاعاً وبين 24 و 34 على الـ 1000متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.