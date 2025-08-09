الحرارة لامست الـ 45.. طقس الأيام المقبلة "ولعان"!

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية للجديد، أن "حرارة الطقس في زحلة لامست الـ 45.2 درجة و32 في بيروت".

وكانت قد توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يشتدّ تأثير الكتل الهوائية على خلال اليومين المقبلين خاصة في المناطق الداخلية فتلامس الـ 45 درجة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحر، يخف تأثيرها نسبياً يوم الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل حيث تنحسر تدريجياً".



وحذّرت من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



وأشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غداً الأحد غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الجبلية والساحلية، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً".



طقس الاثنين: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل وانخفاض محدود بنسبة الرطوبة، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية".



طقس الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والداخل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية بينما ترتفع على الساحل.