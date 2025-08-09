في صيدا.. حاول شنق نفسه والجيش أنقذه باللحظة الأخيرة! (فيديو)

حصلت "الجديد" على مقطع فيديو يوثق لحظة تدخل في اللحظات لانقاذ شخص حاول "شنق" نفسه عند جانب الطريق في احد شوارع صيدا الرئيسية، وقد حظي العسكري بإشادة من الحاضرين لتمكنه من انقاذ الشخص بالوقت المناسب.