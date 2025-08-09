وصول جثامين شهداء الجيش اللبناني إلى المستشفى العسكري في بدارو (فيديو)

وصول جثامين شهداء الجيش اللبناني إلى المستشفى العسكري في بدارو pic.twitter.com/ymILqIjIfE
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) August 9, 2025
في مشهد مفاجئ ومغاير لموجة الحر الشديدة التي تضرب لبنان، شهدت مناطق في عكار الليلة الماضية تساقطًا للأمطار وسط درجات حرارة لامست 45 درجة في بعض المناطق.
في ظل تصاعد الأزمة السياسية بعد قرار الحكومة اللبنانية الأخير بشأن سلاح المقاومة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» أن هناك محاولات أولية لإيجاد مخرج يخفف التوتر بين الأطراف السياسية،
عزى وزير الاعلام بول مرقص بشهداء الجيش قائلًا: "أحرّ التعازي لقيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء الذين ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم اليوم في وادي زبقين – صور، مما أدى إلى استشهاد عسكريين وإصابة آخرين".