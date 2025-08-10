"تقرير الجيش" على الطاولة.. هل ينجح في نزع فتيل الأزمة؟ (الديار)

في ظل تصاعد الأزمة السياسية بعد قرار الحكومة اللبنانية الأخير بشأن سلاح المقاومة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» أن هناك محاولات أولية لإيجاد مخرج يخفف التوتر بين الأطراف السياسية،

لا سيما مع الثنائي الشيعي، عقب غياب وزرائه عن جلسة .

أحد السيناريوهات المطروحة هو اعتماد تقرير للجيش اللبناني كمخرج مقبول لجميع الأطراف، على أن يتبعه قرار تصويبي في الجلسة الحكومية المقبلة نهاية آب.

لكن المصادر أكدت أن هذه مجرد فكرة من بين عدة اقتراحات قيد التداول، ولم تدخل بعد حيز النقاش .



في السياق، تستمر الاتصالات المفتوحة بين الرئيس وقائد الجيش جوزاف عون، في محاولة لاحتواء التوتر. ورغم امتعاض بري مما آلت إليه الجلسة الأخيرة، تشير المصادر إلى أن الثنائي الشيعي لا ينوي الانسحاب من الحكومة، لكنه يصر على معالجة تداعيات القرار الحكومي.