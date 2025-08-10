في عكار وفي عزّ آب.. فعلتها الطبيعة!

View this post on Instagram
تشن نيويورك حرباً شاملة على الجرذان المنتشرة في كل أنحاء المدينة، في الأرصفة والحدائق والأزقة، ومن بين الأساليب المستخدمة في هذه المعركة: إزالة مصادر غذاء هذه القوارض في محاولة للتقليل من أعدادها.
تعرض لاعب فريق "ذا سترونغيست" البوليفي، خوان غودوي، لإصابة مؤلمة وغير متوقعة بعد تسجيله هدف الفوز في اللحظات الأخيرة خلال مباراة فريقه أمام نادي بلومينغ في الدوري البوليفي الممتاز.
مع اشتداد حرارة الصيف ووصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في العديد من دول العالم، تزداد الحاجة إلى الوعي بأساليب الوقاية من الآثار الصحية المرتبطة بالحر الشديد، خصوصا في ظل تصاعد التغيرات المناخية التي تجعل من فصول الصيف أكثر تطرفا عاما بعد عام.