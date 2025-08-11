إيهاب حمادة: المقاومة لن تسلّم إبرة من سلاحها
اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية، وإن الشعب سيسقطها، ولن تكمل حتى الانتخابات النيابية المقبلة، ونعاهد الناس الأوفياء بأن المقاومة لن تسلم إبرة من سلاحها، وأن هذا المشروع سيفشل".
وقال خلال رعايته حفل تخريج دورات "ناشط إجتماعي" التي نظمتها أمانة تنمية المجتمع في "كشافة الإمام المهدي
"- مفوضية البقاع
، في المدينة الكشفية
في رياق: "المطلوب اليوم
تهجير أهل الجنوب الذين يتمسكون أرضهم ويتحدون الاحتلال، ولن تنفع كل المحاولات اليائسة للصدام بين الجيش والمقاومة".