الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

فرّ من المستشفى.. وشعبة المعلومات كانت له بالمرصاد

2025-08-11 | 04:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فرّ من المستشفى.. وشعبة المعلومات كانت له بالمرصاد
فرّ من المستشفى.. وشعبة المعلومات كانت له بالمرصاد

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

بتاريخ 30-7-2025، تمكّن (ر. ف. مواليد عام 1988 لبناني)، الموقوف بجرم قتل، من الفرار من أحد المستشفيات في طرابلس، بينما كانت تُجرى له فحوصات طبيّة، حيث قفز من الطّابق الأوّل إلى باحة المستشفى وتوارى عن الأنظار.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها لتحديد مكان اختبائه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تبيّن أنّ شقيقه (ن. ف. مواليد عام 1978، لبناني) قد ساعده على الفرار.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه بهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء.

بالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأخير في محلّة أبي سمراء.

بالتّحقيق معه، اعترف أنّه وبناءً على اتفاقٍ مسبق، انتظر شقيقه على متن دراجة آليّة في شارع المئتين – طرابلس ثم قام بنقله إلى محلّة أبي سمراء.

من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان اختباء الموقوف الفار داخل غرفة مهجورة في بلدة أنفة، حيث عملت إحدى دوريّات الشّعبة على مداهمتها وتوقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.
مقالات ذات صلة
فرّ من المستشفى.. وشعبة المعلومات كانت له بالمرصاد

محليات

قوى الأمن الداخلي

طرابلس

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيهاب حمادة: المقاومة لن تسلّم إبرة من سلاحها
لا قطيعة.. لقاء مرتقب بين بري وسلام

اقرأ ايضا في محليات

الصدي يتابع إنقطاع الكهرباء: لفتح تحقيق رسمي
07:33

الصدي يتابع إنقطاع الكهرباء: لفتح تحقيق رسمي

إجتمع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع مدير عام المؤسسة كمال حايك في الوزارة، متابعةً للعطل الذي أصاب عمل الكهرباء جراء الوضع المناخي الحالي متسبباً بالعتمة الشاملة والذي تعمل على معالجته مؤسسة كهرباء لبنان بعدما أصدرت بيان تفصيلي عن اسبابه،

07:33

الصدي يتابع إنقطاع الكهرباء: لفتح تحقيق رسمي

إجتمع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع مدير عام المؤسسة كمال حايك في الوزارة، متابعةً للعطل الذي أصاب عمل الكهرباء جراء الوضع المناخي الحالي متسبباً بالعتمة الشاملة والذي تعمل على معالجته مؤسسة كهرباء لبنان بعدما أصدرت بيان تفصيلي عن اسبابه،

نيران تشتعل جنوبًا وحرارة الطقس تؤججها (صورة)
07:16

نيران تشتعل جنوبًا وحرارة الطقس تؤججها (صورة)

أفاد مراسل "الجديد" بإندلع حريق في المنطقة الحرشية بين بلدتي زوطر وقعقعية الجسر، جنوب لبنان. وطال اشجارًا واعشابًا وساهمت حرارة الطقس بتوسعه وامتداده.
وعملت فرق الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية" و"الهيئة الصحية الاسلامية" على اخماده

07:16

نيران تشتعل جنوبًا وحرارة الطقس تؤججها (صورة)

أفاد مراسل "الجديد" بإندلع حريق في المنطقة الحرشية بين بلدتي زوطر وقعقعية الجسر، جنوب لبنان. وطال اشجارًا واعشابًا وساهمت حرارة الطقس بتوسعه وامتداده.
وعملت فرق الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية" و"الهيئة الصحية الاسلامية" على اخماده

يحدث الآن

اخترنا لك
الرئيس عون أمام وفد جمعية "كلنا إرادة": الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها والأمور وضعت على السكة الصحيحة
07:44
الصدي يتابع إنقطاع الكهرباء: لفتح تحقيق رسمي
07:33
نيران تشتعل جنوبًا وحرارة الطقس تؤججها (صورة)
07:16
جعجع للنظام الإيراني: إهتم بشؤونك واترك شؤون لبنان لشعبه وحكومته
06:43
انقطاع الكهرباء تحت التحقيق!.. الجديد تكشف التفاصيل
06:22
بشرى من وزارة المالية الى العسكريين
06:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025