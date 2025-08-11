حمدان من بعبدا: نؤكد الدعم الكامل لموقف حصرية السلاح

وقال حمدان في تغريدة على "أكس" أن الرئيس عون أكد تمسكه بموقفه الثابت
بوجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ هذا القرار التاريخي، من خلال دور الجيش اللبناني
، وذلك انسجامًا مع ما تضمنه خطاب القسم
والبيان الوزاري من تعهدات واضحة في هذا السياق.
وأضاف حمدان: "نأكد على الدعم الكامل لهذا الموقف التاريخي والتأسيسي الذي يشكل قاعدة أساسية لاستعادة الدولة في لبنان
، وإطلاق عجلة التعافي والنهوض والإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم".
وشكر الرئيس عون على دعمه لإقرار قانون الإعفاء من بعض الرسوم للمكلّفين في الأقضية الجنوبية، والذي صوّت عليه مجلس النواب
في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قرى الجنوب بعد تاريخ 7 تشرين الأول.