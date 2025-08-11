حمدان من بعبدا: نؤكد الدعم الكامل لموقف حصرية السلاح

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر النائب ، حيث جرى التباحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة الوطنية.



وقال حمدان في تغريدة على "أكس" أن الرئيس عون أكد تمسكه بموقفه بوجوب حصر السلاح بيد ، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ هذا القرار التاريخي، من خلال دور ، وذلك انسجامًا مع ما تضمنه خطاب والبيان الوزاري من تعهدات واضحة في هذا السياق.



وأضاف حمدان: "نأكد على الدعم الكامل لهذا الموقف التاريخي والتأسيسي الذي يشكل قاعدة أساسية لاستعادة الدولة في ، وإطلاق عجلة التعافي والنهوض والإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم".



وشكر الرئيس عون على دعمه لإقرار قانون الإعفاء من بعض الرسوم للمكلّفين في الأقضية الجنوبية، والذي صوّت عليه في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قرى الجنوب بعد تاريخ 7 تشرين الأول.