"حزب الله" دان إستهداف الصحافيين في غزة

تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله
الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو
الصهيوني بحق الصحفيين في قطاع غزة
والتي أدت إلى استشهاد ستة صحفيين (خمسة شهداء من قناة
الجزيرة وشهيد من منصة ساحات)، بعد قصف مباشر ومتعمد طال خيمتهم في محيط مستشفى الشفاء
في غزة، وتعتبرها جريمة حرب مكتملة الأركان، هذه الجريمة تكشف وحشية هذا الكيان وإجرامه وانعدامه الأخلاقي والإنساني.
إن هذا الاغتيال الممنهج للصحفيين بعد أن اتخذ العدو الإسرائيلي قرارًا باحتلالِ كامل قطاع غزة، يأتي بهدف إبعاد الإعلام عن دوره في كشف ما يقوم به الكيان الصهيوني وما سيقوم به من جرائم ومجازر وإبادة جماعية وتجويع للناس تمهيدًا لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وإذ تتقدّم العلاقات الإعلامية بأحر التعازي إلى عوائل الشهداء، وإلى إدارة قناة الجزيرة وكوادرها، وإلى كل الإعلاميين والصحفيين الأحرار في فلسطين والعالم العربي
والإسلامي، الذين ما زالوا يؤمنون بالدور الكبير للإعلام الذي يدافع عن المظلومين في وجه طغاة العالم
، ويصرّ على مواجهة المخاطر والتحديات ليوثق جرائم هذا الكيان المتوحش. وتدعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية والمنظمات الدولية كافة إلى إدانة هذا الإجرام الصهيوني المتواصل ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمقاضاته أمام المحاكم الدولية المختصة.