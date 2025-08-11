"حزب الله" دان إستهداف الصحافيين في غزة

صدر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان التالي:

تُدين العلاقات الإعلامية في الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها ‏الصهيوني بحق ‏الصحفيين في والتي أدت إلى استشهاد ستة صحفيين ‏‏(خمسة شهداء من الجزيرة وشهيد ‏من منصة ساحات)، بعد قصف مباشر ‏ومتعمد طال خيمتهم في محيط في غزة، ‏وتعتبرها جريمة حرب ‏مكتملة الأركان، هذه الجريمة تكشف وحشية هذا الكيان وإجرامه وانعدامه الأخلاقي ‏‏والإنساني.‏



إن هذا الاغتيال الممنهج للصحفيين بعد أن اتخذ العدو الإسرائيلي قرارًا باحتلالِ ‏كامل قطاع غزة، يأتي ‏بهدف إبعاد الإعلام عن دوره في كشف ما يقوم به الكيان ‏الصهيوني وما سيقوم به من جرائم ومجازر ‏وإبادة جماعية وتجويع للناس تمهيدًا ‏لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.‏



وإذ تتقدّم العلاقات الإعلامية بأحر التعازي إلى عوائل الشهداء، وإلى إدارة قناة ‏الجزيرة وكوادرها، وإلى كل ‏الإعلاميين والصحفيين الأحرار في فلسطين والعالم ‏ والإسلامي، الذين ما زالوا يؤمنون بالدور ‏الكبير للإعلام الذي يدافع عن ‏المظلومين في وجه طغاة ، ويصرّ على مواجهة المخاطر والتحديات ‏ليوثق ‏جرائم هذا الكيان المتوحش. وتدعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية ‏والمنظمات ‏الدولية كافة إلى إدانة هذا الإجرام الصهيوني المتواصل ضد ‏الصحفيين والمؤسسات الإعلامية واتخاذ ‏الإجراءات الضرورية لمقاضاته أمام ‏المحاكم الدولية المختصة.‏