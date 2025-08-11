الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

جعجع للنظام الإيراني: إهتم بشؤونك واترك شؤون لبنان لشعبه وحكومته

2025-08-11 | 06:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جعجع للنظام الإيراني: إهتم بشؤونك واترك شؤون لبنان لشعبه وحكومته
جعجع للنظام الإيراني: إهتم بشؤونك واترك شؤون لبنان لشعبه وحكومته

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمبر جعجع: "دأب البعض، منذ صدور قرارَي مجلس الوزراء في 5 و7 آب والمتعلّقين بحصر السلاح كلّه بيد الجيش اللبناني، على القول إن هذين القرارين وكأنهما لم يكونا. إذا كان أصحاب هذه الأقوال يدرون ما يقولون، فإنهم ارتكبوا خطيئة كبيرة، وإذا كانوا لا يدرون، فخطيئتهم أعظم، لأن الحكومة اللبنانية التي أصدرت هذين القرارين هي حكومة شرعية وقانونية مائة بالمائة، مكتملة الأوصاف، وكانت قد نالت ثقة المجلس النيابي مرتين متتاليتين: المرة الأولى إثر تأليفها في 26 شباط الماضي، والمرة الثانية في جلسة مناقشة سياساتها العامة بتاريخ 16 تموز الماضي. والمجلس النيابي الذي منح الحكومة الثقة هو مجلس شرعي وقانوني مائة بالمائة، يمثّل الشعب اللبناني كلّه انطلاقًا من انتخابات 2022، التي كانت - بشهادة القاصي والداني - انتخابات حرة، نزيهة، وتمثيلية. كما أنّ العماد جوزاف عون انتُخب رئيسًا للجمهورية في 9 كانون الثاني بأكثرية 99 صوتًا، وقد ترأس الرئيس نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس وجلستي الثقة".

وتابع في بيان: "إن أصحاب مقولة التعامل مع قرارات الحكومة في جلستي 5 و7 آب وكأنها لم تكن، ينفّذون انقلاباً واضح المعالم، ويتبيّن من أقوالهم أنهم لا يعترفون بالمؤسسات الشرعية ولا بقراراتها، واستطرادًا لا يعترفون بالدستور اللبناني، وبشكل أوضح لا يعترفون بوجود الدولة اللبنانية، وهذا أمر خطِرٌ وخطِرٌ جدًا".

وأضاف: "دأب مسؤولون إيرانيون، من مختلف المستويات، خلال الأسبوع الماضي، على التطرّق إلى قرارات الحكومة اللبنانية ومهاجمتها، والأسوأ من ذلك كلّه إطلاق التهديدات والوعيد بأن ما صدر عن الحكومة لجهة نزع السلاح لن يمر. ولو اقتصرت مواقف المسؤولين الإيرانيين على مجرد إبداء الرأي في أحداث داخلية تحصل في بلد آخر، وبالطرق الدبلوماسية المعهودة، لكان الأمر مقبولًا ولو بحدّه الأدنى. ولكن أن يذهب أصحاب هذه المواقف إلى حدّ الجزم بأن قرار الحكومة بنزع السلاح لن يمر، فهذا ينمّ عن تحريض من جهة، وتهديد بتدخّل عسكري ضدّ الحكومة اللبنانية من جهة أخرى، من أجل منعها من تنفيذ قراراتها".

وأردف: "على الحكومة أن تفكّر جديًا بدعوة مجلس جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى عقد جلسات طارئة لطرح مسألة التهديد الإيراني للبنان، وكذلك التقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي مفادها أن إيران تهدّد لبنان وتتوعّده، وصولًا إلى التهديد بالتدخّل العسكري المباشر".

وأكد على أن: "لم نتدخّل يومًا، كلبنانيين، في الشؤون الداخلية الإيرانية، ولم نسأل مثلًا إيران عن الازدواجية العسكرية على أرضها من خلال وجود جيش إيراني وحرس ثوري، وفي المقابل لا نقبل إطلاقًا أن تستمر إيران بالتدخل في شؤوننا الداخلية بعدما أدى تدخلها في الأعوام الأربعين الماضية إلى خراب لبنان وإعادته عشرات السنوات إلى الوراء".

وختامًا طلب من النظام الإيراني أن يهتم بشؤونه فحسب، وان يترك شؤون اللبنانيين لهم ولدولتهم فحسب.
مقالات ذات صلة
جعجع للنظام الإيراني: إهتم بشؤونك واترك شؤون لبنان لشعبه وحكومته

محليات

سمير جعجع

لبنان

إيران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نيران تشتعل جنوبًا وحرارة الطقس تؤججها (صورة)
انقطاع الكهرباء تحت التحقيق!.. الجديد تكشف التفاصيل

اقرأ ايضا في محليات

مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!
15:23

مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!

أكد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله "أوهام ساذجة".

وذكر أن ملحمة أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة.

15:23

مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!

أكد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله "أوهام ساذجة".

وذكر أن ملحمة أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة.

أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
Play
15:04

أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!

في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية موجة حر شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، تساقطت ظهر اليوم أمطار مفاجئة في عدد من المناطق، أبرزها الهرمل وعكار. هذه الظاهرة التي بدت غريبة على البعض، أثارت تساؤلات حول أسبابها رغم ارتفاع الحرارة.

15:04

أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!

في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية موجة حر شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، تساقطت ظهر اليوم أمطار مفاجئة في عدد من المناطق، أبرزها الهرمل وعكار. هذه الظاهرة التي بدت غريبة على البعض، أثارت تساؤلات حول أسبابها رغم ارتفاع الحرارة.

يحدث الآن

اخترنا لك
مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!
15:23
مراسل الجديد: اطلاق نار كثيف في مخيم برج البراجنة
15:19
أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
15:04
"قاتل على الجبهة".. توقيف إرهابي في بلدة جنوبية!
14:32
خطة طوارئ.. تحذيرٌ عاجل من الدفاع المدني!
14:23
بعزّ "الشوب".. لبنان بلا كهرباء وهذا موعد عودتها تدريجياً!
14:16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025