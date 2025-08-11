كنعان بعد لقائه بالحجّار وناصر الدين: الثقة بالدولة وممثلي الشعب تستعاد باستعادة حقوق المواطنين

واعتبر أنه "في الوقت الذي يبدو فيه اللبنانيون عموماً، والمتنيون خصوصاً بأمس الحاجة الى من يتابع أمورهم ويدافع عن حقوقهم لا عن مقاعده، و يختصر هذا البعض الهموم "بهمومه السلطوية الفارغة من أي مضمون" بينما المطلوب في كل القطاعات الصحية والبلدية والانمائية تأمين حقوق الناس لاستعادة الثقة بالدولة وممثليها".واشار كنعان الى ان "البحث تركز أيضاً على تعزيز قدرات ، والمستشفيات الخاصة، لتقوم بواجبها والالتزامات المطلوبة، خصوصاً ان من واجب الحكومة كحد أدنى تجاه المواطن تأمين الاعتمادات اللازمة في الاستشفاء والدواء، وهو ما سيكون مدار متابعة من قبلنا في مع وزير الصحة متنياً وفي كل من خلال موازنة ٢٠٢٦".كما زار كنعان وزير الداخلية والبلديات وبحث معه تسهيل وتحريره من المعوقات التي تعترضه، خصوصاً بعد صدور قانون تمكين البلديات ومع قرب بدء توزيع مستحقات البلديات من الهاتف الخلوي التي تساعد في تنمية المناطق، لاسيما في قرى وبلدات الشمالي.وأكد كنعان متابعة هذه المسائل وغيرها المتعلقة بقوى الأمن وإمكاناتها في المتن الشمالي مع وزير الداخلية في المرحلة المقبلة.