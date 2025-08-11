الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

كنعان بعد لقائه بالحجّار وناصر الدين: الثقة بالدولة وممثلي الشعب تستعاد باستعادة حقوق المواطنين

2025-08-11 | 09:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كنعان بعد لقائه بالحجّار وناصر الدين: الثقة بالدولة وممثلي الشعب تستعاد باستعادة حقوق المواطنين
كنعان بعد لقائه بالحجّار وناصر الدين: الثقة بالدولة وممثلي الشعب تستعاد باستعادة حقوق المواطنين

زار النائب ابراهيم كنعان وزير الصحة ركان نصر الدين وعرض معه الواقع الصحي في المتن الشمالي بشكل عام، وحاجات مستشفيات القضاء، فضلاً عن قضية الأدوية.

واعتبر كنعان أنه "في الوقت الذي يبدو فيه اللبنانيون عموماً، والمتنيون خصوصاً بأمس الحاجة الى من يتابع أمورهم ويدافع عن  حقوقهم لا عن مقاعده، و يختصر هذا البعض الهموم "بهمومه السلطوية الفارغة من أي مضمون" بينما المطلوب اليوم في كل القطاعات الصحية والبلدية والانمائية تأمين حقوق الناس لاستعادة الثقة بالدولة وممثليها".

واشار كنعان الى ان "البحث تركز أيضاً على تعزيز قدرات مستشفى ضهر الباشق الحكومي، والمستشفيات الخاصة، لتقوم بواجبها والالتزامات المطلوبة، خصوصاً ان من واجب الحكومة كحد أدنى تجاه المواطن تأمين الاعتمادات اللازمة في الاستشفاء والدواء، وهو ما سيكون مدار متابعة من قبلنا في مجلس النواب مع وزير الصحة متنياً وفي كل لبنان من خلال موازنة ٢٠٢٦".

كما زار كنعان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وبحث معه تسهيل العمل البلدي وتحريره من المعوقات التي تعترضه، خصوصاً بعد صدور قانون تمكين البلديات ومع قرب بدء توزيع مستحقات البلديات من الهاتف الخلوي التي تساعد في تنمية المناطق، لاسيما في قرى وبلدات المتن الشمالي. 

وأكد كنعان متابعة هذه المسائل وغيرها المتعلقة بقوى الأمن وإمكاناتها في المتن الشمالي مع وزير الداخلية في المرحلة المقبلة.
مقالات ذات صلة
كنعان بعد لقائه بالحجّار وناصر الدين: الثقة بالدولة وممثلي الشعب تستعاد باستعادة حقوق المواطنين

محليات

كنعنان

وزير الداخلية

وزير الصحة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسؤول إيراني بارز يزور لبنان قريباً
مسيرات عبر الدراجات النارية لمناصري "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت

اقرأ ايضا في محليات

مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!
15:23

مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!

أكد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله "أوهام ساذجة".

وذكر أن ملحمة أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة.

15:23

مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!

أكد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله "أوهام ساذجة".

وذكر أن ملحمة أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة.

أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
Play
15:04

أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!

في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية موجة حر شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، تساقطت ظهر اليوم أمطار مفاجئة في عدد من المناطق، أبرزها الهرمل وعكار. هذه الظاهرة التي بدت غريبة على البعض، أثارت تساؤلات حول أسبابها رغم ارتفاع الحرارة.

15:04

أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!

في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية موجة حر شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، تساقطت ظهر اليوم أمطار مفاجئة في عدد من المناطق، أبرزها الهرمل وعكار. هذه الظاهرة التي بدت غريبة على البعض، أثارت تساؤلات حول أسبابها رغم ارتفاع الحرارة.

يحدث الآن

اخترنا لك
مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!
15:23
مراسل الجديد: اطلاق نار كثيف في مخيم برج البراجنة
15:19
أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
15:04
"قاتل على الجبهة".. توقيف إرهابي في بلدة جنوبية!
14:32
خطة طوارئ.. تحذيرٌ عاجل من الدفاع المدني!
14:23
بعزّ "الشوب".. لبنان بلا كهرباء وهذا موعد عودتها تدريجياً!
14:16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025