4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مروّجي مخدرات في قبضة القوى الأمنية

2025-08-12 | 03:19
مروّجي مخدرات في قبضة القوى الأمنية
مروّجي مخدرات في قبضة القوى الأمنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما تلك المتعلقة بالمخدرات، أوقفت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 07-08-2025، شخصَين على متن دراجة آلية غير مسجلة، وذلك في محلة رأسمسقا – طريق ضهر العين، وهما كل من:

س. ح. (مواليد عام 1992، لبناني) في حقه وثيقتا معلومات بجرم إطلاق نار.

م. ق. (مواليد عام 1990، لبناني حسب أقواله) ضُبِطَ بحوزته بطاقة مزوّرة لذوي الاحتياجات الخاصّة.

بتفتيشهما والدرّاجة، عُثر على مسدس حربي وكميّات مختلفة من المواد المخدّرة (باز الكوكايين، كوكايين هيرويين، كريستال ميث، ماريجوانا، السَّلفيا، حشيشة كيف، وحبوب مخدّرة من أنواع مختلفة، مقسّمة في أكياس وطبّات بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج.

أجري المقتضى القانوني في حق الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات والدراجة المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".

مروّجي مخدرات في قبضة القوى الأمنية

لهيب آب مستمر حتى الخميس
موقف حاسم.. هذا ما سيقوله عون أمام لاريجاني غدًا

كاسبر ليس شبحاً.. إنه لص محترف
كاسبر ليس شبحاً.. إنه لص محترف

أظهرت كاميرات مراقبة تعرض منزل احد المواطنين في منطقة جبل البداوي لعملية سرقة نفذها "لص محترف" حيث تنكر بلباس نسائي أبيض وقد بدا على هيئة شخصية الكارتون "كاسبر"، واستغل اللص غياب صاحب المنزل وأفراد العائلة ليقوم بسرقة مبلغ مالي كان مودعا بالأمانة لدى صاحب المنزل، بحسب ما أفاد مراسل الجديد في طرابلس.

كاسبر ليس شبحاً.. إنه لص محترف

أظهرت كاميرات مراقبة تعرض منزل احد المواطنين في منطقة جبل البداوي لعملية سرقة نفذها "لص محترف" حيث تنكر بلباس نسائي أبيض وقد بدا على هيئة شخصية الكارتون "كاسبر"، واستغل اللص غياب صاحب المنزل وأفراد العائلة ليقوم بسرقة مبلغ مالي كان مودعا بالأمانة لدى صاحب المنزل، بحسب ما أفاد مراسل الجديد في طرابلس.

"أقدس من أن ينزع"... حزب الله ينشر!
"أقدس من أن ينزع"... حزب الله ينشر!

نشر الإعلام الحربي لحزب الله شريط فيديو جديد تحت عنوان "سلاحي أقدس من أن ينزع" وذلك في توقيت لافت يأتي بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس الوزراء بند "حصر السلاح" بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها

"أقدس من أن ينزع"... حزب الله ينشر!

نشر الإعلام الحربي لحزب الله شريط فيديو جديد تحت عنوان "سلاحي أقدس من أن ينزع" وذلك في توقيت لافت يأتي بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس الوزراء بند "حصر السلاح" بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها

مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
كاسبر ليس شبحاً.. إنه لص محترف
"أقدس من أن ينزع"... حزب الله ينشر!
في مطار بيروت زحمة "دون تأخير".. وإليكم السبب
سلام ودبوسي يتفقان على تعزيز دور طرابلس كمركز اقتصادي
ضمن تشكيلات عسكرية.. فصل رئيس مكتب مخابرات الضاحية من منصبه
