4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

لهيب آب مستمر حتى الخميس

2025-08-12 | 03:41
لهيب آب مستمر حتى الخميس
لهيب آب مستمر حتى الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما ترتفع على الساحل وخصوصاً في المناطق الشمالية ، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مع أجواء حارة وعابقة اعتبارا من المساء، كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 10 درجات في المناطق الجبلية والداخلية ، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد الشعور بالحر، ومن المتوقع ان تبدأ  بالانحسار تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32،  زحلة بين 18 و 35 درجة.

-تحذير : تبقى فرص تكون خلايا من المزن الركامي في الداخل مرتفعة حتى الخميس، نتيجة ارتفاع الرطوبة العمودي بواسطة الهواء الساخن، بحيث تتكون تلك السحب الرعدية الغنية بالامطار. 

-تحذير: من  التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال بينما ترتفع على الساحل بخاصة جنوب البلاد، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة  في الفترة المسائية مع درجات حرارة دنيا اعلى من معدلاتها باربع درجات ، ما يجعل الاجواء خانقة ليلا .

الأربعاء:  

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما ترتفع على الساحل وخصوصاً  في المناطق الشمالية ، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مع أجواء حارة وعابقة اعتبارا من المساء، كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

الخميس:  

قليل الغيوم اجمالا مع تراجع محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى مرتفعة على الساحل، مع رياح ناشطة في المناطق الداخلية.

الجمعة:  

قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وجنوب البلاد، و من دون تعديل يذكر على الساحل بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 28 الى 35 درجة ، فوق الجبال من 19 الى 33 درجة ، في الداخل من 22 الى 43 درجة.

-الرياح السطحية:   شمالية الى شمالية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

-حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:   30 درجة.

-الضغط الجوي:  758  ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,57

-ساعة غروب الشمس:   19,27

لهيب آب مستمر حتى الخميس

محليات

لبنان

الجديد

Aljadeed
ملحم رياشي للجديد: بيننا و بين حزب الله السلاح غير الشرعي و عندما يسلم من الممكن أن نلتقي مع الحزب
مروّجي مخدرات في قبضة القوى الأمنية

كاسبر ليس شبحاً.. إنه لص محترف
10:33

كاسبر ليس شبحاً.. إنه لص محترف

أظهرت كاميرات مراقبة تعرض منزل احد المواطنين في منطقة جبل البداوي لعملية سرقة نفذها "لص محترف" حيث تنكر بلباس نسائي أبيض وقد بدا على هيئة شخصية الكارتون "كاسبر"، واستغل اللص غياب صاحب المنزل وأفراد العائلة ليقوم بسرقة مبلغ مالي كان مودعا بالأمانة لدى صاحب المنزل، بحسب ما أفاد مراسل الجديد في طرابلس.

10:33

كاسبر ليس شبحاً.. إنه لص محترف

أظهرت كاميرات مراقبة تعرض منزل احد المواطنين في منطقة جبل البداوي لعملية سرقة نفذها "لص محترف" حيث تنكر بلباس نسائي أبيض وقد بدا على هيئة شخصية الكارتون "كاسبر"، واستغل اللص غياب صاحب المنزل وأفراد العائلة ليقوم بسرقة مبلغ مالي كان مودعا بالأمانة لدى صاحب المنزل، بحسب ما أفاد مراسل الجديد في طرابلس.

"أقدس من أن ينزع"... حزب الله ينشر!
10:28

"أقدس من أن ينزع"... حزب الله ينشر!

نشر الإعلام الحربي لحزب الله شريط فيديو جديد تحت عنوان "سلاحي أقدس من أن ينزع" وذلك في توقيت لافت يأتي بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس الوزراء بند "حصر السلاح" بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها

10:28

"أقدس من أن ينزع"... حزب الله ينشر!

نشر الإعلام الحربي لحزب الله شريط فيديو جديد تحت عنوان "سلاحي أقدس من أن ينزع" وذلك في توقيت لافت يأتي بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس الوزراء بند "حصر السلاح" بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها

مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
10:46
10:46
كاسبر ليس شبحاً.. إنه لص محترف
10:33
10:33
"أقدس من أن ينزع"... حزب الله ينشر!
10:28
10:28
في مطار بيروت زحمة "دون تأخير".. وإليكم السبب
10:15
10:15
سلام ودبوسي يتفقان على تعزيز دور طرابلس كمركز اقتصادي
10:05
10:05
ضمن تشكيلات عسكرية.. فصل رئيس مكتب مخابرات الضاحية من منصبه
09:53
09:53
