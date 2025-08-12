قيادة الجيش تقيل عددا من الضباط بينهم رئيس مكتب مخابرات الضاحية

أظهرت كاميرات مراقبة تعرض منزل احد المواطنين في منطقة جبل البداوي لعملية سرقة نفذها "لص محترف" حيث تنكر بلباس نسائي أبيض وقد بدا على هيئة شخصية الكارتون "كاسبر"، واستغل اللص غياب صاحب المنزل وأفراد العائلة ليقوم بسرقة مبلغ مالي كان مودعا بالأمانة لدى صاحب المنزل، بحسب ما أفاد مراسل الجديد في طرابلس.