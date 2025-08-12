لا تنخدعوا.. قصة "جيسيكا" وحوت الأوركا مجرد "كذبة"!

على مدى الأيام الماضية تضج مواقع التواصل الاجتماعي في بأخبار وفيديوهات عن مقتل مدربة حوت اوركا اسمها "جيسيكا" خلال عرض مائي.



لكن الحقيقة أن هذا الخبر هو عبارة عن كذبة متداولة على الإنترنت، ولا أساس له من الصحة. لا توجد أي سجلات رسمية أو تقارير صحافية أو إشعارات من منتزهات بحرية تؤكد وجود مدربة بهذا الاسم أو وقوع أي حادثة من هذا النوع. كما ان أن الفيديوهات المنتشر جرى انتاجها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ جُمعت فيه لقطات من أرشيفات متفرقة وأُضيفت لها أصوات اصطناعية لرفع مستوى الدراما والمفهوم الخاطئ. لكن هذا يعني ان ليس هناك حوادث مشابهة في الماضي، حيث قتلت مدربة أوركا، في عرض أمام الجمهور في سي وورلد أورلاندو عام 2010، كما توفي إسباني، في حادثة مماثلة عام 2009.