مراد و"هواوي" يطلقان مشروع الطاقة الشمسية في البقاع

ترأس النائب حفل توقيع عقود مع شركة هواوي وبلديات "لالا" و"المنصورة" و"كامد اللوز" لإطلاق مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لآبار المياه.

وفي هذا الإطار، أعرب مراد عن فخره بانتمائه إلى سهل الخصيب، مؤكدًا أنه نعمة حقيقية بفضل خيراته، مشددًا على أهمية استثمار الطاقة الشمسية كفرصة استراتيجية لتأمين ضروريات الحياة الأساسية.



وقال إن "مشروعنا الإنمائي العام، الذي انطلق منذ أكثر من نصف قرن، وضع التربية والتعليم والتنمية من أجل الإنسان، والوفاء للأرض التي نعتز بها، في مقدمة أولوياته، واعدًا بالاستمرار في العمل على تلبية حاجات المنطقة وأهلها، والوقوف إلى جانب المخلصين، ومؤكدًا أن ما يُقدّم هو واجب لا منّة فيه.



كما تعهّد بمواصلة رفع الصوت حتى تسمع الدولة مطلبنا العادل بمنح المنطقة حقها الكامل في الإنماء، مشددًا على أن الطاقات والإمكانات والكفاءات متوفرة وجاهزة لخدمة .



وخلال الحفل، وقّع النائب عقد تنفيذ مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لآبار المياه في بلديات كامد اللوز، لالا، ، والصويري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحادي بلديات السهل والبحيرة.



وأكد وقوفه الدائم إلى جانب جميع البلديات لدعمها وتمكينها من الصمود في ظل الظروف الصعبة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع رؤساء الاتحادات لبحث مشاريع تخدم البلديات التي لم ولن يتم التخلي عنها.



وأعلن عزمه القاطع على استكمال مشروع إنارة الطرقات في القرى المحتاجة بنظام الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المشروع قد أنجز حتى الآن.



كما شدد على ضرورة الاستمرار بالعطاء والعزيمة لجعل البقاع نموذجًا رائدًا في الإنماء والعيش المشترك، مع على مؤسساته ومرافقه الحيوية، مؤكّدًا أن البقاع أمانة ونحن أهلها، وداعيًا الجميع إلى العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل.