ديدان تغزو الدجاج

أُغلق أحد محلات بيع الدجاج في بلدة معركة بعد اكتشاف وجود ديدان داخل المحل، بالإضافة إلى مخالفات صحية أخرى. كما تم تلف 70 كيلوغرامًا من الدجاج الفاسد.