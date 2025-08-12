تدريجياً.. الكهرباء ستصل الى بيوتكم بعد ٣ ايام عتمة

أعلنت مؤسسة ، انه عطفًا على بيانها بتاريخ 10/8/2025، والذي أشارت بموجبه إلى حصول انقطاع شامل للتيار الكهربائي نتيجة حصول عطل طارىء على أحد محولات التوتر العالي في محطة التحويل التابعة لمعمل الذوق الحراري نتيجة الرطوبة والحرارة العالية، بأنه تمّ إعادة ربط الغازية والبخارية في معمل دير عمار بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى مجموعة غازية في معمل الزهراني، وسيتم قريبا إعادة ربط معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ريثما تصبح جاهزة للتشغيل".