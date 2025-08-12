تدريجياً.. الكهرباء ستصل الى بيوتكم بعد ٣ ايام عتمة

كما أفادت المؤسسة أنها "باشرت بإعادة التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا إلى مختلف المناطق اللبنانية، مع إعطاء أولوية لتزويد المرافق الحيوية والأساسية في الدولة مثل مطار رفيق الحريري الدولي
، مضخات المياه، والسجون المركزية، الصرف الصحي وقصور العد"ل.
وأكدت المؤسسة أنّ الفرق الفنية المختصة تعمل جاهدةً منذ منتصف ليل السبت الأحد الماضي، لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى مختلف المناطق اللبنانية، وضمان استقرار الشبكة
".
ودعت المواطنين إلى "تفهّم هذه الظروف الطارئة، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية بشكل منتظم لا سيما لمرافق الدولة الحيوية في ظلّ ظروف مناخية قاسية جدًا".