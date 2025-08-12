سلام ودبوسي يتفقان على تعزيز دور طرابلس كمركز اقتصادي

استقبل رئيس في السرايا رئيس غرفة تجارة وصناعة طرابلس والشمال، ، الذي تحدث بعد اللقاء قائلاً: "استعرضنا خلال الاجتماع مكامن القوة الاقتصادية التي يتمتع بها ، وتوافقنا على أن طرابلس تمتلك كافة المقومات لتصبح عاصمة لبنان الاقتصادية ومركزًا رئيسيًا لخدمة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط."