سلام ودبوسي يتفقان على تعزيز دور طرابلس كمركز اقتصادي

وأضاف دبوسي أن طرابلس الكبرى تحتاج إلى تطوير مرافق حيوية تشمل "مرفأ هاب" و"مطار هاب"، بالإضافة إلى منصات متخصصة في مجالات النفط والغاز، ومعرض دولي، وشبكات "فايبر أوبتيك"، وكذلك تطوير مدينة تراثية في لبنان
. وأكد أن هذه المقومات تجعل من طرابلس مركزًا رائدًا يدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع دبوسي أن الجانبين اتفقا على أن يقوم الرئيس سلام بزيارة قريبة إلى طرابلس، كما تم التوافق على التحضير
لمؤتمر سيتم عقده في السرايا لإطلاق استثمارات وطنية ويضم جميع الفعاليات الاقتصادية اللبنانية.
وأشار دبوسي أيضًا إلى أنه قدّم للرئيس سلام مشروع كتيب يهدف إلى اعتماد طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية.