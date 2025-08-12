كلام لباسيل عن سلاح "حزب الله".. تهديد؟!

وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل " القوي"، أشار إلى أنّ وظيفة سلاح " " الردعية سقطت نتيجة مشاركته الأحادية في الحرب وتراجع قدراته، معتبراً أنّ بقاء هذا السلاح خارج الدولة أصبح تهديداً للسيادة والاستقرار.

شدّد على ضرورة إدخال السلاح في استراتيجية دفاعية تضعها الدولة ورفض انخراطه في صراعات إقليمية، داعياً إلى تطبيق كامل اتفاق الطائف والقرارات الدولية، ومعالجة ملف السلاح الفلسطيني بعد سقوط اتفاقية القاهرة.

كما رفض أي ابتزاز أو تهديد بحرب أهلية لمنع توحيد السلاح بيد الدولة، محذّراً من الانقسام الوطني، ومؤكداً على الحوار لتطمين كل المكوّنات ورفض الاستقواء بالخارج.