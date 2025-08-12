عن جلسة الغد.. هذا ما قاله وزير العمل محمد حيدر في النشرة المسائية بعد قليل

يصل غداً الأربعاء إلى بيروت الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في زيارة تكتسب أهمية بعد قرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة وتصريحات إيرانية داعمة لـ"حزب الله" بمواجهة قرار الدولة.
بعد انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" من جلستي الحكومة الماضيتين اعتراضاً على قرار "حصر السلاح بيد الدولة"، ورغم تحركات المناصرين في الشارع، يواصل الثنائي تواصله الطبيعي مع رئيس الحكومة نواف سلام، ولكن ماذا في التفاصيل؟ شاهد التقرير:
انقطاع الكهرباء عن مناطق لبنانية يتجه إلى الحلحلة إذ أكد وزير الطاقة جو صدّي لـ"الجديد" أن التيار سيعود تدريجياً خلال الساعات المقبلة، ولكن ماذا عن السبب وراء إنقطاعه في الأيام الماضية؟ شاهد التقرير: