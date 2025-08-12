عاجل
مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار
محليات

معلومات الجديد: خلال اللقاء سمع رحال من الرئيس بري موقف الثنائي الحاسم والعالي اللهجة لجهة تحميل الثنائي الرئيس وفريقه مسؤولية الانقلاب على الاتفاق

2025-08-12 | 12:55
