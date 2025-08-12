معلومات الجديد: خلال اللقاء سمع رحال من الرئيس بري موقف الثنائي الحاسم والعالي اللهجة لجهة تحميل الثنائي الرئيس وفريقه مسؤولية الانقلاب على الاتفاق

مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار

