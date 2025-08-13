الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

وصول أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت

2025-08-13 | 00:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وصول أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت
وصول أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت
مقالات ذات صلة
وصول أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت

محليات

المجلس

الأعلى

للأمن

القومي

الإيراني

لاريجاني

بيروت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نائب سابق يتخلّف عن الدفع! (نداء الوطن)
يصل بيروت غداً وزيارته تحت الأضواء.. من هو علي لاريجاني؟

اقرأ ايضا في محليات

حريق ضخم في معمل "دهان"! (فيديو)
Play
02:33

حريق ضخم في معمل "دهان"! (فيديو)

مشاهد توثق حريقاً ضخماً وقع ليل أمس في منطقة الشويفات.

02:33

حريق ضخم في معمل "دهان"! (فيديو)

مشاهد توثق حريقاً ضخماً وقع ليل أمس في منطقة الشويفات.

بري: حزب الله لم ينته!
02:01

بري: حزب الله لم ينته!

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على معارضي زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني، لصحيفة بالقول: "تمهلوا يا إخوان، إيران دولة صديقة للبنان، وستبقى".

02:01

بري: حزب الله لم ينته!

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على معارضي زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني، لصحيفة بالقول: "تمهلوا يا إخوان، إيران دولة صديقة للبنان، وستبقى".

لاريجاني من بيروت: نسعى إلى تحقيق مصالح لبنان العليا
01:46

لاريجاني من بيروت: نسعى إلى تحقيق مصالح لبنان العليا

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حيث استقبله ممثل وزارة الخارجية رودريغ خوري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، وفد من حركة "أمل" ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ضم عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وعضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم، وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، أحمد عبد الهادي ممثل حركة "حماس" في لبنان ووفد من حركة "الجهاد الاسلامي" ضم احسان عطايا ومحفوظ منور.

01:46

لاريجاني من بيروت: نسعى إلى تحقيق مصالح لبنان العليا

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حيث استقبله ممثل وزارة الخارجية رودريغ خوري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، وفد من حركة "أمل" ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ضم عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وعضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم، وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، أحمد عبد الهادي ممثل حركة "حماس" في لبنان ووفد من حركة "الجهاد الاسلامي" ضم احسان عطايا ومحفوظ منور.

يحدث الآن

اخترنا لك
حريق ضخم في معمل "دهان"! (فيديو)
02:33
بري: حزب الله لم ينته!
02:01
لاريجاني من بيروت: نسعى إلى تحقيق مصالح لبنان العليا
01:46
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تُحلّق على علو منخفض جداً فوق بلدات بريتال - الطيبة - حزين - الحمودية - حورتعلا - طليا
01:32
قمة ترامب - بوتين.. ما علاقة جنوب لبنان؟
01:28
هذا ما سيؤكده الرئيس عون أمام لاريجاني! (نداء الوطن)
01:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025