لاريجاني من بيروت: نسعى إلى تحقيق مصالح لبنان العليا

وصل أمين للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور الى في حيث استقبله ممثل رودريغ خوري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وفد من حركة "أمل" ممثلا رئيس ضم عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وعضو في الحركة الدكتور طلال حاطوم، وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين وإبراهيم الموسوي، ممثل حركة "حماس" في ووفد من حركة "الجهاد الاسلامي" ضم احسان عطايا ومحفوظ منور.

وقال لاريجاني: "أحييكم تحية طيبة أيها الشعب اللبناني العزيز، ان ايران ولبنان يتمتعان بحضارة عريقة وكان للبلدين منذ قرون طويلة تواصل وارتباطات قديمة وقوية، وهناك وشائج قوية ومتينة دوماً بين ثقافة وحضارة ايران ولبنان، وبفضل هذا الربط المتين بين البلدين هناك تضامن قوي ايضاً بين شعبي البلدين، وكلما يواجه اي نوع من المعاناة نحن نشعر بتلك المعاناة في ايران ايضاً".



وأضاف: "ثقوا تماماً بأننا سنقف الى جانب شعب لبنان العزيز وبمختلف الظروف، ولا يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر الى صديقي واستاذي العزيز دولة الرئيس الذي رتّب وحضر لهذه الزيارة".



وتابع: "من المقرر ان اجري لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين الموقرين وفي مقدمتهم سألتقي رئيس الجمهورية وكذلك سألتقي رئيس ورئيس ".



ختم: "نحن دوماً نبحث ونسعى إلى تحقيق مصالح لبنان العليا، ولا يسعني كذلك الا ان اتقدم بجزيل الشكر بسبب حضور كافة ممثلي البرلمان اللبناني وكذلك الأعضاء في فصائل المقاومة اللبنانية وإن شاء طوال هذه الزيارة سألتقي بكم مجدداً واتحدث اليكم عن مجريات الأمور".