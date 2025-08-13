عاجل
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
محليات

بري: حزب الله لم ينته!

2025-08-13 | 02:01
بري: حزب الله لم ينته!
بري: حزب الله لم ينته!

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على معارضي زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني، لصحيفة بالقول: "تمهلوا يا إخوان، إيران دولة صديقة للبنان، وستبقى".

ويقول بري للنهار، في معرض رده على الأصوات المناوئة لطهران: "المطلوب التمهل والتفرغ لجبه إسرائيل ومخططاتها التي تستهدف كل لبنان".

ويرد على الذين لا يلتقون مع الحزب بأنه "لم ينته، ويبقى من أكبر الأحزاب في لبنان رغم كل ما تعرض له، الأمور لا تدار بهذه الطريقة مع مكون سياسي وطائفة كبرى في البلد".

ولم يبد بري استغراباً من الهجوم على لاريجاني ورفض زيارته بناء على أمر عمليات من الخارج يحركه لوبي ينشط في الداخل، مضيفاً "إذا كان في إمكان المعترضين منع وصوله فليفعلوا، وإذا كان من اعتراض على تصريحات إيرانية انطلاقا من أنها تمس بالسيادة اللبنانية فندعو إلى التدقيق جيدا في تصريحات المسؤولين الأميركيين وغيرهم".
 
 
 
 
بري: حزب الله لم ينته!

محليات

حزب الله

نبيه بري

وزير الخارجية التركي: إسرائيل أحد الأطراف الرئيسية وراء أحداث السويداء
06:37

وزير الخارجية التركي: إسرائيل أحد الأطراف الرئيسية وراء أحداث السويداء

انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء دور إسرائيل في النزاعات الأخيرة في السويداء، سوريا، مسلطًا الضوء على مخاوف تركيا من التدخل الخارجي في الشؤون السورية.

06:37

وزير الخارجية التركي: إسرائيل أحد الأطراف الرئيسية وراء أحداث السويداء

انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء دور إسرائيل في النزاعات الأخيرة في السويداء، سوريا، مسلطًا الضوء على مخاوف تركيا من التدخل الخارجي في الشؤون السورية.

