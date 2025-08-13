بري: حزب الله لم ينته!

رد رئيس على معارضي زيارة رئيس للأمن القومي الايراني ، لصحيفة بالقول: "تمهلوا يا إخوان، إيران دولة صديقة للبنان، وستبقى".

ويقول بري للنهار، في معرض رده على الأصوات المناوئة لطهران: "المطلوب التمهل والتفرغ لجبه إسرائيل ومخططاتها التي تستهدف كل ".



ويرد على الذين لا يلتقون مع الحزب بأنه "لم ينته، ويبقى من أكبر الأحزاب في لبنان رغم كل ما تعرض له، الأمور لا تدار بهذه الطريقة مع مكون سياسي وطائفة كبرى في البلد".



ولم يبد بري استغراباً من الهجوم على لاريجاني ورفض زيارته بناء على أمر عمليات من الخارج يحركه لوبي ينشط في الداخل، مضيفاً "إذا كان في إمكان المعترضين منع وصوله فليفعلوا، وإذا كان من اعتراض على تصريحات إيرانية انطلاقا من أنها تمس بالسيادة اللبنانية فندعو إلى التدقيق جيدا في تصريحات المسؤولين الأميركيين وغيرهم".