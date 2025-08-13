عاجل
معلومات الجديد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام
معلومات الجديد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام
معلومات الجديد: مجلس الوزراء فوض وزير المال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب الاسرائيلية
معلومات الجديد: مجلس الوزراء فوض وزير المال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب الاسرائيلية
محليات

البساط: منحة كويتية لدراسات الإهراءات

2025-08-13 | 11:35
البساط: منحة كويتية لدراسات الإهراءات
البساط: منحة كويتية لدراسات الإهراءات

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اثر الاجتماع مع الصندوق الكويتي، عن تفعيل منحة كريمة بقيمة ١.٥ مليون دولار من دولة الكويت لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة لتخزين الحبوب.

البساط: منحة كويتية لدراسات الإهراءات

محليات

وزير الإقتصاد

لبنان

الكويت

وصول أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت
يصل بيروت غداً وزيارته تحت الأضواء.. من هو علي لاريجاني؟

معلومات الجديد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام
13:07
معلومات الجديد: مجلس الوزراء فوض وزير المال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب الاسرائيلية
13:05
جلسة سلسة تخللها "رجّي".. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:29
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان.. ويعلن عدد الغارات
12:27
سلام: أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية وأي مساعدات خارجية مرحّب بها شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية
12:25
سلام: الحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري
12:24
زوارنا يقرؤون الآن

