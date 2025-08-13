رئيس الحكومة نواف سلام: التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين مرفوضة شكلاً ومضموناً

خلال زيارته مرقد السيد حسن نصرالله قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني،:سنقف إلى جانبكم دائماً وأبداً، ولسنا نتدخل في شؤون البلدان الداخلية، لكننا نؤكد دعمنا لتيارات المقاومة حول العالم".



