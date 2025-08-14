الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

صورة حال لبنان: "سوداوية"! (الجمهورية)

2025-08-14 | 00:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
صورة حال لبنان: &quot;سوداوية&quot;! (الجمهورية)
صورة حال لبنان: "سوداوية"! (الجمهورية)

سألت صحيفة الجمهورية مرجعاً سياسياً حول ما يُشاع من تطورات دراماتيكية قد تُدخل لبنان في مرحلة غاية في الخطورة اعتباراً من اول ايلول المقبل، فردّ بسؤال: «ليش ايلول، وليش مش قبل ايلول او وليش مش بعد ايلول»؟ وقال: «لعبة المواعيد، لعبة سخيفة اعتدنا عليها في كلّ الازمات، وبالتالي لا أساس لها».

وأضاف: «هذه اللعبة ليست بريئة بالتأكيد، فكل هذا الذي يُروّج له، القصد منه الضغط والتهويل وتخويف الناس، و»من شغل» الراغبين بتخريب البلد».

الّا أنّ المرجع السياسي عينه، رسم صورة سوداوية لحال البلد وقال: «الوضع صعب ومعقّد جداً، وأزمة (قراري الحكومة) ولاسيما قرار سحب السلاح مسدودة بالكامل، لا توجد فيها نافذة مفتوحة على حلّ. ولكن في مطلق الأحوال لن يبقى الحال على ما هو عليه، فلكلّ شيء نهاية، ربما تكون هذه النهاية في المدى المنظور، وربما تكون في المدى البعيد، ولكن ما أجزم به الآن هو أنّ الجميع ومن دون استثناء أحد قلقون ومتهيّبون مما وصلنا اليه، واكثر من ذلك، لا أحد في كلّ المواقع السياسية والرسمية يعلم علامَ سترسو عليه الأمور، يعني ما حدا حالياً عارف شو رح يصير ولوين رايحين».
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
صورة حال لبنان: "سوداوية"! (الجمهورية)

محليات

صحيفة الجمهورية

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا دون وقوع إصابات بشرية
لا موعد لمناقشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح! (اللواء)

اقرأ ايضا في محليات

ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟
03:09

ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟

استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمين المجلس الأعلى للأمن ‏القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق له، ‏بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.

03:09

ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟

استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمين المجلس الأعلى للأمن ‏القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق له، ‏بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.

في شبعا.. مناشير اسرائيلية! (صورة)
Play
01:36

في شبعا.. مناشير اسرائيلية! (صورة)

ألقى العدو الإسرائيلي مناشير تحذيرية على بلدة شبعا، محذراً المواطنين من عبور الخط الأحمر الوهمي.

01:36

في شبعا.. مناشير اسرائيلية! (صورة)

ألقى العدو الإسرائيلي مناشير تحذيرية على بلدة شبعا، محذراً المواطنين من عبور الخط الأحمر الوهمي.

يحدث الآن

اخترنا لك
ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟
03:09
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف آلية بوكلين بصاروخ في بلدة يارون بعد قيام محلقة بإستهدافها بقنبلة ما أدى إلى اعطابها
02:33
في شبعا.. مناشير اسرائيلية! (صورة)
01:36
صفة "نازح".. قرار مرتقب للسلطات اللبنانية!
01:20
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا دون وقوع إصابات بشرية
01:07
لا موعد لمناقشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح! (اللواء)
00:51
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025