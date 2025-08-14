عاجل
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
محليات

الحجار يعيّن مديرًا عامًا جديدًا للدفاع المدني

2025-08-14 | 07:09
الحجار يعيّن مديرًا عامًا جديدًا للدفاع المدني
الحجار يعيّن مديرًا عامًا جديدًا للدفاع المدني

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات قرارًا قضى بتعيين العميد الركن عماد خريش مديرًا عامًا للدفاع المدني.

الحجار يعيّن مديرًا عامًا جديدًا للدفاع المدني

محليات

الدفاع المدني

لبنان

