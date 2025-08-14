عاجل
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
04:03
إنفجارات عنيفة في إدلب (فيديو)
01:36
في شبعا.. خط احمر إسرائيلي "ممنوع" التجاوز! (صورة)
01:30
أرانب.. تُثير الذعر!
2025-08-13
بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!
2025-08-13
حريق ضخم في معمل "دهان"! (فيديو)
محليات
الحجار يعيّن مديرًا عامًا جديدًا للدفاع المدني
2025-08-14 | 07:09
A-
A+
الحجار يعيّن مديرًا عامًا جديدًا للدفاع المدني
صدر عن
وزارة الداخلية
والبلديات قرارًا قضى بتعيين العميد الركن
عماد
خريش
مديرًا عامًا للدفاع المدني.
مراسلة الجديد: مجلس الوزراء يعين جورج معراوي مديرا عاما بالاصالة لوزارة المال
تعيين جهاد عبدو مديرا عاما للمؤسسة العامة للسينما وأول تعليق له يتصدر
معلومات الجديد: سيتم تعيين أحمد عويدات مديراً عاماً لأوجيرو بعد استقالة كريدية
الحجار يعيّن مديرًا عامًا جديدًا للدفاع المدني
محليات
الدفاع المدني
لبنان
عون: لبنان ليس مفلسًا.. بل مسروق
تمرد وغضب في سجن رومية.. عقب وفاة سجين
08:21
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
08:21
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
08:14
كهرباء لبنان: الوضع دقيق
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:
08:14
كهرباء لبنان: الوضع دقيق
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:
08:11
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
08:11
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
خاص الجديد
08:21
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
محليات
08:14
كهرباء لبنان: الوضع دقيق
خاص الجديد
08:11
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
08:21
كهرباء لبنان: الوضع دقيق
08:14
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
08:11
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
08:10
وصول أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية إلى بيروت
07:20
عون: لبنان ليس مفلسًا.. بل مسروق
07:15
2025-02-11
هبة عبوك تردّ على زوجها السابق أشرف حكيمي
2025-07-11
بمناسبة العيد الوطني الفرنسي.. ماكرون يستقبل أمير الكويت
2025-07-08
باراك زار جعجع في معراب (صور)
2025-06-19
"ممنوع" وصلت لـ "حزب الله"!
2025-07-06
إتصالات الساعات الأخيرة.. ونقاش الرد اللبناني على برّاك (الشرق الأوسط)
2025-06-21
افرام عن عودة مرفأ جونية: سيشكل رافعة اقتصادية وسياحية للمنطقة
07:20
وصول أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية إلى بيروت
06:53
مجلس الوزراء ينعقد لمتابعة جدول أعمال الجلستين اللتين عُقدتا أمس
13:46
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2025
2025-08-13
الحدث - واصف حركة - الحلقة الكاملة
2025-08-13
جلسة وزارية ببنود عادية.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-08-13
لاريجاني في بيروت.. وأولى محطاته "بعبدا"
محليات
00:45
ايران لن تتدخل بسلاح "حزب الله".. إلا إذا! (نداء الوطن)
محليات
00:45
ايران لن تتدخل بسلاح "حزب الله".. إلا إذا! (نداء الوطن)
محليات
01:20
صفة "نازح".. قرار مرتقب للسلطات اللبنانية!
محليات
01:20
صفة "نازح".. قرار مرتقب للسلطات اللبنانية!
محليات
08:50
في لبنان.. افاعي خطيرة وتحذير رسمي!
محليات
08:50
في لبنان.. افاعي خطيرة وتحذير رسمي!
محليات
01:36
في شبعا.. خط احمر إسرائيلي "ممنوع" التجاوز! (صورة)
محليات
01:36
في شبعا.. خط احمر إسرائيلي "ممنوع" التجاوز! (صورة)
محليات
03:09
ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟
محليات
03:09
ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟
عربي و دولي
06:30
التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!
عربي و دولي
06:30
التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!
