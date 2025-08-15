الأخبار
محليات

قاسم: لن نسلم السلاح ونحمل الحكومة مسؤولية أي انفجار داخلي

2025-08-15 | 03:51
قاسم: لن نسلم السلاح ونحمل الحكومة مسؤولية أي انفجار داخلي
قاسم: لن نسلم السلاح ونحمل الحكومة مسؤولية أي انفجار داخلي

حذّر الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، من أن الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة أو انفجار داخلي أو خراب في البلاد، مؤكداً أن الحزب لا يريد الفتنة "لكن هناك من يعمل لها".

وفي كلمة له، دعا قاسم الحكومة إلى القيام بواجبها في تأمين الاستقرار والدفاع عن لبنان وحمايته، بدل المشاركة في ما وصفه بـ"العدوان على مكوّن بأكمله". وقال: "إما أن يبقى لبنان ونبقى معاً، أو على الدنيا السلام، وأنتم تتحملون المسؤولية".

 

وشدد على أن البلد لا يمكن أن يُبنى بمكوّن واحد دون آخر، مضيفاً: "هذا وطننا جميعاً، ونحيا بعزة معاً ونبني معاً، ولا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر وتواجهوننا".

 

وأكد قاسم أن المقاومة لن تسلّم سلاحها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي – الأميركي، وأنها ستخوض "معركة كربلائية" في المواجهة، واثقة من الانتصار. وكشف عن اتفاق بين حزب الله وحركة أمل على تأجيل خيار النزول إلى الشارع والتظاهر، إفساحاً في المجال أمام النقاش والتعديلات، مشدداً على أن الشرعية التي تحتاجها المقاومة تأتي من الدماء والتحرير ولا تُستمد من الحكومة، وداعياً إلى عدم زج الجيش في هذا المسار لأن "سجله الوطني نظيف".

 

واعتبر أن قرار الحكومة الأخير "خطير جداً"، وينتهك الميثاق الوطني ويدمر الأمن الوطني، متهماً بعض الدول العربية بدعم إسرائيل في ضرب المقاومة والمقاومين.

محليات

لبنان

الجديد

