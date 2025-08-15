قاسم: لن نسلم السلاح ونحمل الحكومة مسؤولية أي انفجار داخلي

وفي له، دعا الحكومة إلى القيام بواجبها في تأمين الاستقرار والدفاع عن وحمايته، بدل المشاركة في ما وصفه بـ"العدوان على مكوّن بأكمله". وقال: "إما أن يبقى لبنان ونبقى معاً، أو على السلام، وأنتم تتحملون المسؤولية".

وشدد على أن البلد لا يمكن أن يُبنى بمكوّن واحد دون آخر، مضيفاً: "هذا وطننا جميعاً، ونحيا بعزة معاً ونبني معاً، ولا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر وتواجهوننا".

وأكد قاسم أن المقاومة لن تسلّم سلاحها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي – الأميركي، وأنها ستخوض "معركة كربلائية" في المواجهة، واثقة من الانتصار. وكشف عن اتفاق بين وحركة أمل على تأجيل خيار النزول إلى الشارع والتظاهر، إفساحاً في المجال أمام النقاش والتعديلات، مشدداً على أن الشرعية التي تحتاجها المقاومة تأتي من الدماء والتحرير ولا تُستمد من الحكومة، وداعياً إلى عدم زج الجيش في هذا المسار لأن "سجله الوطني نظيف".

واعتبر أن قرار الحكومة الأخير "خطير جداً"، وينتهك الميثاق الوطني ويدمر الأمن الوطني، متهماً بعض الدول بدعم إسرائيل في ضرب المقاومة والمقاومين.