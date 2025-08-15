الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

إسرائيل تحدد منطقة عازلة في جنوب لبنان

2025-08-15 | 03:57
إسرائيل تحدد منطقة عازلة في جنوب لبنان
إسرائيل تحدد منطقة عازلة في جنوب لبنان

جاء في صحيفة الشرق الأوسط:

حددت إسرائيل أمس، منطقة عازلة في جنوب لبنان، نشرت خرائطها، ومنعت السكان من الاقتراب منها. وتبلغ مساحة تلك المنطقة نحو 50 كيلومتراً مربعاً.

وألقت مسيّرة إسرائيلية أمس منشورات تحذيرية فوق بلدة شبعا، حددت فيها ما وصفته بـ«الخط الأحمر» على خرائط مرفقة، محذّرة من تجاوزه. وتشمل المنطقة المحددة بالخرائط الجديدة، موقعاً سابقاً لخيمة أقامها «حزب الله» في يونيو (حزيران) 2023 قرب الخط الأزرق في مزارع شبعا.

في غضون ذلك، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو، إن انسحاب جيشه من النقاط الخمس الحدودية التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، مرتبط بوقف نشاط «حزب الله» جنوب نهر الليطاني، مؤكداً أن إسرائيل تحتفظ بخياراتها العسكرية إذا لم يتحقق ذلك عبر الوسائل السياسية أو الدبلوماسية.

 

وقال ميلو إن الحكومة اللبنانية أبدت نية «إيجابية جداً» لجمع سلاح «حزب الله»، لكنه أشار إلى أن القدرات اللوجيستية للدولة اللبنانية في هذا المجال «محدودة».

إسرائيل تحدد منطقة عازلة في جنوب لبنان

محليات

لبنان

الجديد

خطاب تصعيدي لقاسم.. هل اتخذ الحزب قرار النزول إلى الشارع؟
قاسم: لن نسلم السلاح ونحمل الحكومة مسؤولية أي انفجار داخلي

على سطح احدى المستشفيات.. محلقة إسرائيلية
05:44

على سطح احدى المستشفيات.. محلقة إسرائيلية

محلقة إسرائيلية سقطت على سطح مبنى مستشفى صلاح غندور في منطقة صف الهوى، بنت جبيل.

05:44

على سطح احدى المستشفيات.. محلقة إسرائيلية

محلقة إسرائيلية سقطت على سطح مبنى مستشفى صلاح غندور في منطقة صف الهوى، بنت جبيل.

وزير العدل يرد على نعيم قاسم
05:27

وزير العدل يرد على نعيم قاسم

تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان.

05:27

وزير العدل يرد على نعيم قاسم

تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان.

ريفي لـ"حزب الله": نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية
05:26

ريفي لـ"حزب الله": نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية

حذر النائب اللواء أشرف ريفي "حزب الله" من تكرار التهديد بالحرب الاهلية، وقال في بيان:

05:26

ريفي لـ"حزب الله": نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية

حذر النائب اللواء أشرف ريفي "حزب الله" من تكرار التهديد بالحرب الاهلية، وقال في بيان:

على سطح احدى المستشفيات.. محلقة إسرائيلية
05:44
وزير العدل يرد على نعيم قاسم
05:27
ريفي لـ"حزب الله": نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية
05:26
الراعي: لبنان بحاجة الى إرادة وطنية جامعة
05:17
عن نصر الله.. مسؤول إسرائيلي يتحدث
05:10
نعيم قاسم يهدد بمعركة "كربلائية" اذا لزم الأمر
05:07
