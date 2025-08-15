وزير العدل يرد على نعيم قاسم

تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان.
نشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو تحت عنوان" لن نخون لن نسلم السلاح" تضمن مشاهد لأسلحة و صواريخ و مسيرات و خطابات سابقة للسيد حسن نصر الله و الشيخ نعيم قاسم
أفادت صحيفة "النهار" ان: أحد الوزراء السابقين تعرّض لعضة كلب في ساقه وهو يمارس الرياضة في إحدى المناطق الجبلية، ويحتاج الوزير إلى 30 إبرة مضادة ولفترة علاج تمتد لشهر".
أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي: