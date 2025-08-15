ريفي لـ"حزب الله": نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية

حذر النائب "حزب الله" من تكرار التهديد بالحرب الاهلية، وقال في بيان:

"حزب الشيخ أورَث الإحتلال والكارثة الإنسانية والإقتصادية، وهو بعد الهزيمة يهدد الدولة واللبنانيين ويدّعي المظلومية وأن حزبه يتعرض للإعتداء، ويخون أغلبية اللبنانيين. لحزب نقول: كفى هروباً الى الأمام، فالحل واحد: الدولة ثم الدولة ثم الدولة. نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية. إنها كارثة كبيرة على الجميع وخاصةً عليكم بعد أن عادَيتم وأدمَيتم كل المكونات اللبنانية. عودوا إلى وإلى الدولة واخرجوا من تبعيتكم إلى الإيراني الذي بدأ ينهار في إيران وكل الساحات التي دخل إليها في وهمٍ تاريخي مضى عليه الزمن".