4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

سلام: الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود قراراتنا تصنع في مجلس وزرائنا ولا احد يمليها علينا

2025-08-15 | 10:36
سلام: الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود قراراتنا تصنع في مجلس وزرائنا ولا احد يمليها علينا
سلام: الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود قراراتنا تصنع في مجلس وزرائنا ولا احد يمليها علينا
سلام: الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود قراراتنا تصنع في مجلس وزرائنا ولا احد يمليها علينا

Aljadeed
تمرد و غضب في رومية.. إليكم تفاصيل ما حصل أمس
بلدية عيترون تدعو الجهات الرسمية لمتابعة الغارة الإسرائيلية التي أدت إلى إصابة شرطي في البلدية ومواطنة واتخاذ التدابير المناسبة

في دير قانون النهر.. حريق جرّاء قنابل اسرائيلية! (فيديو)
في دير قانون النهر.. حريق جرّاء قنابل اسرائيلية! (فيديو)

حرائق في دير قانون النهر جرّاء إلقاء الجيش الاسرائيلي قنابل حرقة قريبة من البيوت

في دير قانون النهر.. حريق جرّاء قنابل اسرائيلية! (فيديو)

حرائق في دير قانون النهر جرّاء إلقاء الجيش الاسرائيلي قنابل حرقة قريبة من البيوت

قاصر خرجت من بيتها ولم تعد! (شاهد الصورة)
قاصر خرجت من بيتها ولم تعد! (شاهد الصورة)

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة
البـلاغ التّالــي:

قاصر خرجت من بيتها ولم تعد! (شاهد الصورة)

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة
البـلاغ التّالــي:

نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": "يرحم اللي سمّوك نعيم"!
نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": "يرحم اللي سمّوك نعيم"!

كتب النائب بيار بوعاصي على حسابه عبر منصة "إكس"، يرحم اللي سمّوك نعيم. استعجلو، انت مع الجيش، ضدّ الحكومة، مفكّر الجيش ميليشيا متل جماعتك؟ ناوي تلغي الحياة وتطربق البلد على راس اللبنانية وتحتل عوكر وما بعد بعد عوكر، يمكن توصل للضبيّة، إذا الحكومة تطلّعت بحزب الله. بتعملها.
بعدان شو قصتك انت وهالميثاقية؟ أطحت بكل اركان الميثاقية، مسلّح ومستقوي بإيران والقرار الاستراتيجي بإيدك ومش سئلان عن حدا. ميثاقي بامتياز.
ولكن عرضك مغري. تسهيلات في الاستراتيجية الدفاعية. مع كل حربين بيطلعلنا واحدة ببلاش.
على فوقها، عم تحكي عن تهديد لشركائنا في الوطن. ما على اساس كل الوطن معرّض وعم بتدافع حضرتك عنّو، طلعوا بس هني مهددين؟ فينا نعرف هني مين؟ كون أوضح.
ايران واقفة إلى جنبك وطار البلد، منيح اللي ما كانت واقفة وراك.

نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": "يرحم اللي سمّوك نعيم"!

كتب النائب بيار بوعاصي على حسابه عبر منصة "إكس"، يرحم اللي سمّوك نعيم. استعجلو، انت مع الجيش، ضدّ الحكومة، مفكّر الجيش ميليشيا متل جماعتك؟ ناوي تلغي الحياة وتطربق البلد على راس اللبنانية وتحتل عوكر وما بعد بعد عوكر، يمكن توصل للضبيّة، إذا الحكومة تطلّعت بحزب الله. بتعملها.
بعدان شو قصتك انت وهالميثاقية؟ أطحت بكل اركان الميثاقية، مسلّح ومستقوي بإيران والقرار الاستراتيجي بإيدك ومش سئلان عن حدا. ميثاقي بامتياز.
ولكن عرضك مغري. تسهيلات في الاستراتيجية الدفاعية. مع كل حربين بيطلعلنا واحدة ببلاش.
على فوقها، عم تحكي عن تهديد لشركائنا في الوطن. ما على اساس كل الوطن معرّض وعم بتدافع حضرتك عنّو، طلعوا بس هني مهددين؟ فينا نعرف هني مين؟ كون أوضح.
ايران واقفة إلى جنبك وطار البلد، منيح اللي ما كانت واقفة وراك.

في دير قانون النهر.. حريق جرّاء قنابل اسرائيلية! (فيديو)
قاصر خرجت من بيتها ولم تعد! (شاهد الصورة)
نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": "يرحم اللي سمّوك نعيم"!
سلام: لم يطلب أحد تسليم سلاح "حزب الله" للعدوّ الاسرائيلي كما يروّج البعض بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيّته
سلام: نحذّر من التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة
سلام: قرار لبنان اليوم يؤخذ في بيروت ولا يملى علينا من "طهران أو واشنطن"
