الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تمرد و غضب في رومية.. إليكم تفاصيل ما حصل أمس

2025-08-15 | 01:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تمرد و غضب في رومية.. إليكم تفاصيل ما حصل أمس
تمرد و غضب في رومية.. إليكم تفاصيل ما حصل أمس

تسببت وفاة سجين سوري في سجن رومية المركزي بلبنان في حالة غضب لدى السجناء الذين عمدوا إلى خلع أبواب بعض الزنازين

ولفت مصدر أمني مطلع إلى أن الوفاة «جاءت نتيجة معاناة السجين من مرض عضال». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «وضعه الصحي كان سيئاً للغاية، وكان يخضع لمعاينة طبية دورية من طبيب السجن، وتمّ إدخاله إلى المستشفى مرات عدّة، حيث يمكث لأيام ثم يعاد إلى زنزانته».

وقالت مصادر مواكبة لحالة السجين لـ«الشرق الأوسط» إن الجاعور «يبلغ من العمر 46 عاماً، وأوقفته الأجهزة الأمنية اللبنانية في العام 2013 بتهمة انتمائه إلى تنظيم إرهابي، أي (كتائب الفاروق) التي كان يقاتل في صفوفها داخل مدينة القصير، وعندما سقطت المدينة بيد (حزب الله) وقوات (الرئيس السوري المخلوع بشار) الأسد نزح كغيره إلى لبنان، وجرى اعتقاله مع آخرين، واتهموا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي».

مقالات ذات صلة
تمرد و غضب في رومية.. إليكم تفاصيل ما حصل أمس

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسؤول لبناني يشتكي من راتبه!
بلدية عيترون تدعو الجهات الرسمية لمتابعة الغارة الإسرائيلية التي أدت إلى إصابة شرطي في البلدية ومواطنة واتخاذ التدابير المناسبة

اقرأ ايضا في محليات

وزير العدل يرد على نعيم قاسم
05:27

وزير العدل يرد على نعيم قاسم

تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان.

05:27

وزير العدل يرد على نعيم قاسم

تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان.

ريفي لـ"حزب الله": نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية
05:26

ريفي لـ"حزب الله": نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية

حذر النائب اللواء أشرف ريفي "حزب الله" من تكرار التهديد بالحرب الاهلية، وقال في بيان:

05:26

ريفي لـ"حزب الله": نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية

حذر النائب اللواء أشرف ريفي "حزب الله" من تكرار التهديد بالحرب الاهلية، وقال في بيان:

الراعي: لبنان بحاجة الى إرادة وطنية جامعة
05:17

الراعي: لبنان بحاجة الى إرادة وطنية جامعة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسَ عيد انتقال السيدة العذراء في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان، بحضور عدد من المؤمنين.

05:17

الراعي: لبنان بحاجة الى إرادة وطنية جامعة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسَ عيد انتقال السيدة العذراء في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان، بحضور عدد من المؤمنين.

يحدث الآن

اخترنا لك
وزير العدل يرد على نعيم قاسم
05:27
ريفي لـ"حزب الله": نحذّركم من تكرار التهديد بالحرب الأهلية
05:26
الراعي: لبنان بحاجة الى إرادة وطنية جامعة
05:17
عن نصر الله.. مسؤول إسرائيلي يتحدث
05:10
نعيم قاسم يهدد بمعركة "كربلائية" اذا لزم الأمر
05:07
يزبك يرد على نعيم قاسم: لا تهددنا يا شيخ وارحم لبنان
04:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025