محليات

ماذا هاجمت إسرائيل في تلة الشقيف؟

2025-08-15 | 12:41
ماذا هاجمت إسرائيل في تلة الشقيف؟
ماذا هاجمت إسرائيل في تلة الشقيف؟

زعم جيش العدو الاسرائيلي مهاجمته بنى تحتية عسكرية في موقع تابع لحزب الله جنوب لبنان.

وادعى المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "سلاح الجو أغار في منطقة تلة الشقيف جنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت الأرض في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية".
 
 
 
 
ماذا هاجمت إسرائيل في تلة الشقيف؟

محليات

اسرائيل

جنوب لبنان

Aljadeed
تمرد و غضب في رومية.. إليكم تفاصيل ما حصل أمس
بلدية عيترون تدعو الجهات الرسمية لمتابعة الغارة الإسرائيلية التي أدت إلى إصابة شرطي في البلدية ومواطنة واتخاذ التدابير المناسبة

نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله للجزيرة: الأمين العام حذر من الفتنة ووصف قرار تسليم السلاح بأنه يؤدي إليها
15:30
وزير العمل للجزيرة: لا نريد الوصول إلى معركة داخلية ونريد الحفاظ على بلدنا
14:36
الراعي للرئيس عون في قداس يوبيل الرهبانية الانطونية المارونية: وجودكم على رأس المصلين دليل على إيمانكم وصلاتكم من اجل لبنان في هذا الظرف الدقيق للغاية ومن اجل إخراجه من المحنة
13:41
حزب الله لم يُغلق الباب على "حصرية السلاح"!
13:34
معلومات الجديد: سيلي زيارة برّاك وأورتاغوس زيارة أخرى للسيناتور الاميركي ليندسي غراهام والسيناتور جين شاهين الى لبنان
13:00
مصادر دبلوماسية غربية رداً على كلام قاسم للجديد: على الحزب أن يفهم أنه خسر الحرب ولا يستطيع ان يفرض شروطه لوقفها وعلى لبنان أن يلتزم بالاجندة الدولية لحصوله على الدعم واستعادة عافيته
13:00
