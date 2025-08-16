الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:22
مظاهرات في السويداء ترفع أعلاماً إسرائيلية وتطالب بـ"تقرير المصير"! (فيديو)
10:02
إذا كان الإعمار مُذلاً.. "منعيش بالخيم"! (فيديو)
08:41
"بطاقة حمراء في وجه إسرائيل".. متظاهرون في مانشستر (فيديو)
06:45
مجهولون يشعلون الإطارات! (فيديو)
05:52
مسيرة اسرائيلية تسقط بين الناس! (فيديو)
محليات
نيويورك تايمز: بوتين عرض وعداً كتابياً بعدم مهاجمة أوكرانيا أو أي دولة أوروبية مجدداً إذا تمت تلبية مطالبه
2025-08-16 | 10:36
A-
A+
نيويورك تايمز: بوتين عرض وعداً كتابياً بعدم مهاجمة أوكرانيا أو أي دولة أوروبية مجدداً إذا تمت تلبية مطالبه
مقالات ذات صلة
نيويورك تايمز: رصد إشارات على استعداد فصائل مدعومة من إيران لمهاجمة قواعد أميركية في العراق وسوريا
أردوغان: ترامب أبلغني أنه سيأتي إلى إسطنبول أو أنقرة إذا جاء بوتين أيضاً لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا
بوتين: أميركا تريد حل أزمة أوكرانيا بالطرق السلمية
نيويورك تايمز: بوتين عرض وعداً كتابياً بعدم مهاجمة أوكرانيا أو أي دولة أوروبية مجدداً إذا تمت تلبية مطالبه
محليات
تايمز:
بوتين
وعداً
كتابياً
مهاجمة
أوكرانيا
أوروبية
مجدداً
تلبية
مطالبه
العودة الى الأعلى
مسؤول في "حزب الله": نعيم قاسم لم يهدد.. ولكن!
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله للجزيرة: الأمين العام حذر من الفتنة ووصف قرار تسليم السلاح بأنه يؤدي إليها
اقرأ ايضا في محليات
13:04
معلومات الجديد: أميركا تريد التجديد لليونيفيل لمدة عام واحد وأخير أما فرنسا ترغب بالتجديد دون مهلة أو سقف زمني
13:04
معلومات الجديد: أميركا تريد التجديد لليونيفيل لمدة عام واحد وأخير أما فرنسا ترغب بالتجديد دون مهلة أو سقف زمني
13:04
معلومات الجديد عن التجديد لليونيفيل: لا اتفاق بين أميركا وفرنسا حتى الآن واجتماعات باريس لم تحسم الأمر
13:04
معلومات الجديد عن التجديد لليونيفيل: لا اتفاق بين أميركا وفرنسا حتى الآن واجتماعات باريس لم تحسم الأمر
13:04
مصادر سياسية للجديد: الأميركيون رغم انزعاجهم من كلام نعيم قاسم إلا أنهم مرتاحون للموقف اللبناني الرسمي وليسوا بوارد الضغط على الدولة اللبنانية
13:04
مصادر سياسية للجديد: الأميركيون رغم انزعاجهم من كلام نعيم قاسم إلا أنهم مرتاحون للموقف اللبناني الرسمي وليسوا بوارد الضغط على الدولة اللبنانية
يحدث الآن
مقدمة النشرة المسائية
13:08
مقدمة النشرة المسائية 16-08-2025
خاص الجديد
13:04
معلومات الجديد: أميركا تريد التجديد لليونيفيل لمدة عام واحد وأخير أما فرنسا ترغب بالتجديد دون مهلة أو سقف زمني
خاص الجديد
13:04
معلومات الجديد عن التجديد لليونيفيل: لا اتفاق بين أميركا وفرنسا حتى الآن واجتماعات باريس لم تحسم الأمر
اخترنا لك
معلومات الجديد: أميركا تريد التجديد لليونيفيل لمدة عام واحد وأخير أما فرنسا ترغب بالتجديد دون مهلة أو سقف زمني
13:04
معلومات الجديد عن التجديد لليونيفيل: لا اتفاق بين أميركا وفرنسا حتى الآن واجتماعات باريس لم تحسم الأمر
13:04
مصادر سياسية للجديد: الأميركيون رغم انزعاجهم من كلام نعيم قاسم إلا أنهم مرتاحون للموقف اللبناني الرسمي وليسوا بوارد الضغط على الدولة اللبنانية
13:04
معلومات الجديد: الرئيس بري ينتظر ما سيحمله باراك واورتاغوس والطابة اليوم في ملعب الحكومة التي اتخذت القرار والتي يفترض بها ان تعرف الوجهة التالية حين أقدمت على هذه الخطوة
13:04
مصادر سياسية للجديد: النقاشات مع برّاك لن تقتصر على بند تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار فبند التجديد لقوات اليونيفيل بات ضاغطاً قبل أسبوعين من موعد انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي
13:03
التجديد لليونيفيل لم يحسم بعد.. تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل
12:33
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:42
تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل
2025-07-17
مكسيم خليل يوجه نداء عاجلا بسبب ما يجري في السويداء
2025-05-07
حزب الله واليونيفيل في رسالة إلى الداخل!
2024-12-28
نوال الزغبي تفاجئ الجميع في أحدث ظهور
2025-08-12
ضمن تشكيلات عسكرية.. فصل رئيس مكتب مخابرات الضاحية من منصبه
2025-07-11
للمرة الأولى منذ عام 1999.. مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان
بالفيديو
بالفيديو
13:08
مقدمة النشرة المسائية 16-08-2025
10:02
إذا كان الإعمار مُذلاً.. "منعيش بالخيم"! (فيديو)
09:50
هنا بيروت - عباس زغيب - الحلقة الكاملة
04:58
قائد منتخب لبنان السابق ايلي مشنتف يتعرض لازمة قلبية حادة
14:26
مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025
2025-08-15
اول تعليق لـ فهرية افجان بعد انباء انفصالها عن زوجها بوراك اوزجيفيت
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:37
قاسم يتلقى رفضًا صريحًا من "التقدمي": متناقض حكومياً!
محليات
02:37
قاسم يتلقى رفضًا صريحًا من "التقدمي": متناقض حكومياً!
عربي و دولي
13:55
من الطائرة الرئاسية.. ترامب يهدد بـ"الانسحاب"!
عربي و دولي
13:55
من الطائرة الرئاسية.. ترامب يهدد بـ"الانسحاب"!
فن
04:42
تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل
فن
04:42
تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل
محليات
05:09
جعجع لـ قاسم: "هيبتك مش موجودة أصلاً"!
محليات
05:09
جعجع لـ قاسم: "هيبتك مش موجودة أصلاً"!
محليات
01:47
مسؤول في "حزب الله": نعيم قاسم لم يهدد.. ولكن!
محليات
01:47
مسؤول في "حزب الله": نعيم قاسم لم يهدد.. ولكن!
عربي و دولي
16:16
في ألاسكا.. طائرة "الشبح" تلقي التحية على بوتين! (فيديو)
عربي و دولي
16:16
في ألاسكا.. طائرة "الشبح" تلقي التحية على بوتين! (فيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025