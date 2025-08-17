الأخبار
محليات

سليمان: "حصر السلاح" لم يعد خيار بل أولوية

2025-08-17 | 04:57
سليمان: &quot;حصر السلاح&quot; لم يعد خيار بل أولوية
سليمان: "حصر السلاح" لم يعد خيار بل أولوية

قال رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان: "بعد حرب تموز 2006، وفي مثل هذا اليوم، في 17 آب، انتشر الجيش اللبناني في الجنوب بعد غيابٍ تجاوز العقدين، لتنفيذ القرار الدولي 1701. لكن حزب الله لم يلتزم بموجبات القرار، بل عمد إلى تكديس السلاح في الجنوب والبقاع، وفي الضاحية وغيرها تحت شعار "التحرير".

غير أن هذه الترسانة، حين استُخدمت في حرب الإسناد في 8 تشرين الأول، لم تحقق النتيجة الموعودة، بل جلبت القتل والدمار، وأسقطت هيبة الدولة وفكرة الردع التي احيطت بالمقاومة كما "بمحور الممانعة" بأسره".
 
وتابع في تصريح: "كفى. لم يعد مقبولاً أن تُهزم الإرادة الوطنية الجامعة، التي تجلّت في قرار مجلس الوزراء بأكثريته الساحقة، لتنتصر مكانها إرادة الخارج وأطراف "محور الممانعة" وشعار "وحدة الساحات" التي لم يتبقَّ منها سوى الساحة اللبنانية. إن مسار حصر السلاح لم يعد خياراً مؤجلاً، بل هو اليوم أولوية تتقدّم على الخبز والإعمار والإصلاح، رحمةً بالوطن وصيغته الفريدة، التي تسعى إسرائيل إلى القضاء عليها لإثبات نظريتها في مذهبية "الدولة اليهودية".
 
الجيش اللبناني: لا صحة للأخبار المتداولة عن إختراق الأجواء السورية
بكمين محكم في الأوزاعي.. توقيف مطلوب "خطير"

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)
08:55

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)

أفاد مراسل الجديد، بـ "تعرّض الفتى علي حسين حمادة، البالغ من العمر 9 سنوات، للدغة افعى المعروفة بأفعى فلسطين السامة أمام منزل والديه في بلدته الصوانة الجنوبية".


08:55

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)

أفاد مراسل الجديد، بـ "تعرّض الفتى علي حسين حمادة، البالغ من العمر 9 سنوات، للدغة افعى المعروفة بأفعى فلسطين السامة أمام منزل والديه في بلدته الصوانة الجنوبية".


الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة
Play
08:11
Play

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

08:11

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية
08:07

بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية

صدر بيان استنكار عن اتحاد بلديات الحاصباني وتجمع مخاتير حاصبيا، جاء فيه:

08:07

بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية

صدر بيان استنكار عن اتحاد بلديات الحاصباني وتجمع مخاتير حاصبيا، جاء فيه:

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)
08:55
الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة
08:11
بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية
08:07
أبو فاعور يستنكر التعرض لوليد جنبلاط: لا يمثلون أبناء جبل العرب
08:02
نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": قاسم البلد!
07:33
رسالة إلى الرئيس عون: أوصيك بالرئيس بري!
06:24
