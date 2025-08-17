سليمان: "حصر السلاح" لم يعد خيار بل أولوية

قال رئيس الجمهورية السابق : "بعد حرب تموز 2006، وفي مثل هذا ، في 17 آب، انتشر في الجنوب بعد غيابٍ تجاوز العقدين، لتنفيذ القرار الدولي 1701. لكن لم يلتزم بموجبات القرار، بل عمد إلى تكديس السلاح في الجنوب والبقاع، وفي الضاحية وغيرها تحت شعار "التحرير".

غير أن هذه الترسانة، حين استُخدمت في حرب الإسناد في 8 تشرين الأول، لم تحقق النتيجة الموعودة، بل جلبت القتل والدمار، وأسقطت هيبة الدولة وفكرة الردع التي احيطت بالمقاومة كما "بمحور الممانعة" بأسره".